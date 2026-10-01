Uma coisa é certa: a trajetória de Vitaly Janelt, do Brentford, é mesmo especial. Há vários fatos que comprovam isso. Já é bastante curioso, por si só, que um profissional alemão que atuou 166 vezes na Premier League (12 gols), recentemente até levou sua equipe a campo como capitão em duas ocasiões e está entre os volantes mais confiáveis da Inglaterra, aos 28 anos não tenha disputado nem uma partida pela seleção, nem pela Bundesliga.

Janelt atuou apenas 54 vezes no futebol profissional da Alemanha, de 2017 a 2020, pelo VfL Bochum. Agora, porém, o nascido em Hamburgo está no elenco da seleção de Jürgen Klopp, técnico da Alemanha, como um dos 11 novatos, e pode celebrar sua estreia na quinta-feira, contra a Sérvia. Só que, há quase exatamente dez anos, tudo indicava que a trajetória de Janelt na DFB terminaria antes mesmo de começar de verdade.

No outono de 2016, Janelt estava com a seleção alemã sub-19 em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa, na Albânia. Junto de seu então companheiro de RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt teria levado um narguilé para o quarto de hotel e fumado. Enquanto os dois estavam no treino, surgiu uma marca de queimado no quarto. O que de fato aconteceu em detalhes segue sem solução até hoje.

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Escândalo do narguilé de Vitaly Janelt: quais foram as consequências no RB Leipzig?

As consequências, claro, vieram imediatamente: os dois adolescentes foram mandados de volta para casa mais cedo, onde foram recebidos em Leipzig por um enfurecido Ralf Rangnick. Ele agiu com rigor, expulsou Janelt e Toure da academia de base e do internato e os tirou completamente dos treinos e dos jogos até o fim do ano.

Além disso, houve multa e centenas de horas de serviço comunitário em uma creche, com turnos das 7h às 15h. A punição gerou discussões na época, especialmente porque os dois jovens jogadores negaram o incidente com veemência. Eles afirmaram não ter levado nem fumado o narguilé, mas sim cedido o quarto a outros jogadores, entre eles o talento de 18 anos do BVB, Felix Passlack.

Mas Janelt e Toure não eram exatamente inexperientes quando o assunto era disciplina. A dupla supostamente se atrasava repetidamente para os treinos ou pedia pizza para o internato sem autorização. Com uma década de distância, Janelt relembrou assim o escândalo dias atrás: "No fim das contas, agora estou dez anos mais velho. Tenho uma filha pequena, todo mundo amadurece um dia. Principalmente os meninos. As mulheres são um pouco mais tranquilas quando o assunto é fazer merda. Acho que todo mundo precisa tirar suas lições disso. Eu percebi isso relativamente rápido. O que foi, foi."

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Vitaly Janelt se transferiu para o Brentford por apenas 600 mil euros

Canhoto, Janelt apostou em um recomeço no Bochum, na 2. Bundesliga, mas esteve longe de ser titular nessas três temporadas e meia. Em Brentford, isso foi totalmente diferente desde o início.

Por uma quantia irrisória para os padrões ingleses, de 600 mil euros, Janelt se transferiu há seis anos para o oeste de Londres e para a Championship. Lá, o volante virou peça-chave imediatamente e ajudou os Bees, em sua temporada de estreia, a conquistar o primeiro acesso à Premier League na história do clube.

Também na elite, o Brentford permaneceu na divisão com tranquilidade, enquanto Janelt se tornou indispensável no meio-campo defensivo. Em quase todas as temporadas, ele somou com regularidade ao menos 30 partidas. Apenas na temporada passada uma fratura no metatarso o atrapalhou por um período mais longo. Mas Janelt se recuperou e há muito tempo desfruta de enorme prestígio dentro da equipe.

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Quais são os pontos fortes de Vitaly Janelt?

No Brentford, Janelt é um volante de marcação fisicamente forte nos duelos, que organiza a defesa e estrutura a saída de bola com sua segurança com a bola. O técnico dos Bees, Keith Andrews, o exaltou como uma "cola" que mantém tudo unido. O jogo de Janelt não chama muita atenção, mas, quando ele não pode atuar, fica claro o alto valor que tem para a equipe. No início do ano, ele renovou seu contrato até 2030.

"Qualidade individual dá para comprar, mentalidade e união não", disse ele, soando como Klopp: "Se você não trabalha duro junto como equipe, é difícil ser competitivo." Sobre si mesmo, Janelt diz: "Acho que sou bom para um time, me vejo como um jogador de equipe. Faço o trabalho sujo para os caras à minha frente."

Embora Janelt tenha sido campeão europeu com a seleção alemã sub-21 em 2021 como jogador reserva, a porta para o topo permaneceu fechada para ele por anos. Antes da Copa do Mundo de 2022, no Catar, ele teria estado na misteriosa lista de 55 nomes de Hansi Flick.

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Vitaly Janelt está prestes a estrear pela seleção alemã contra a Sérvia

"Em um clube tranquilo como o Brentford, que na Alemanha não está no radar de muita gente, não é tão fácil chegar aos holofotes. Claro que eu gostaria de já ter sido chamado em um momento anterior, teria esperado uma chance", disse Janelt. "O Brentford não é Chelsea, Manchester United ou Manchester City, disso eu sei. Em algum momento, eu não tive mais vontade de falar sobre isso em entrevistas. Se o treinador está a fim de mim, está a fim. Se não, não. Não guardo mágoa de ninguém. Todo treinador tem sua própria ideia."

O fato de ter sido necessária justamente a ideia de Klopp para que ele fosse convocado pela primeira vez para a seleção principal provavelmente também tem relação com seus anos de trabalho na Inglaterra, no Liverpool, e "provavelmente é bom para mim", espera Janelt. "Estou muito feliz por estar aqui agora com os meus 28 anos. É uma das últimas chances para mim de estar em um ou outro grande torneio."

Como a dupla de volantes Joshua Kimmich e Felix Nmecha não foi exatamente bem nos dois primeiros jogos sob Klopp, e falta à seleção alemã um verdadeiro camisa 5, forte tanto no jogo quanto nos duelos, é bem possível que Janelt tenha em Munique sua primeira chance de se provar. Seria, dez anos após o escândalo de Shkodra, a merecida recompensa por uma trajetória tão pedregosa quanto incomum.

Vitaly Janelt: os números de sua carreira profissional