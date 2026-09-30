Segundo a Sport Bild, Roger Schmidt, sucessor de Jürgen Klopp como Head of Global Soccer da Red Bull, teria defendido que o argentino não fosse demitido e que, em vez disso, o trabalho com ele tivesse continuidade.

Além disso, Schmidt teria encorajado os dirigentes do clube a se posicionarem publicamente ao lado de Demichelis. Isso acabou acontecendo após a goleada por 4 a 1 sofrida contra o Como Calcio na Champions League.

"Naturalmente, percebemos o que vem sendo discutido nos últimos dias em torno do nosso clube na mídia e nas redes sociais. Somos muito ambiciosos e críticos com nós mesmos. Ao mesmo tempo, permanecemos calmos, focados e unidos como clube. Isso vale para todos os funcionários, para a equipe e para toda a comissão técnica. Todos têm o nosso apoio e a nossa confiança", disse o diretor executivo de esportes Marcel Schäfer na ocasião.

Deve-se reconhecer em relação ao argentino que o clube promoveu muitas mudanças no verão. "Novos jogadores foram integrados e, ao mesmo tempo, houve repetidos problemas com lesões. Agora, jogadores importantes estão voltando. Uma equipe recém-montada precisa de tempo para se encontrar e desenvolver entrosamento. Essa é a realidade", afirmou Schäfer.

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Por que Martin Demichelis está sendo criticado?

Demichelis assumiu o cargo de técnico principal do time da Saxônia apenas no verão passado, como sucessor de Ole Werner, que havia sido demitido. Antes disso, o ex-zagueiro de longa passagem pelo Bayern de Munique trabalhou no rebaixado espanhol RCD Mallorca.

Depois de uma estreia bem-sucedida, com uma vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Trier na Copa da Alemanha e um triunfo por 3 a 0 contra o Borussia Mönchengladbach na rodada de abertura da Bundesliga, os resultados deixaram de vir nas últimas semanas.

Desde então, houve apenas uma vitória em quatro jogos e, por isso, o time da Saxônia aparece na nona colocação da tabela, com apenas seis pontos. Nas últimas semanas, por isso, surgiram repetidamente rumores de que o Leipzig poderia se separar precocemente de seu técnico principal.