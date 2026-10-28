Demissão parece inevitável em caso de derrota em duelo crucial contra o Tottenham Hotspur

O futuro de Pierre Sage no Crystal Palace está por um fio, segundo o The Guardian. O clube londrino faz uma temporada decepcionante até aqui, e isso pode custar o cargo ao técnico francês já neste fim de semana.

Sage foi contratado pelo Palace no início da temporada, vindo do RC Lens. Em sua única temporada no norte da França, o treinador de 47 anos teve grande sucesso: conquistou a Coupe de France, a primeira da história do clube, e terminou a Ligue 1 em segundo lugar.

Apesar de ter garantido a classificação para a Liga dos Campeões com o Lens, Sage decidiu aceitar o interesse do Palace, que buscava um substituto para Oliver Glasner, contratado pelo Nottingham Forest.

Sob o comando do austríaco, o Palace conquistou a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra e a Liga Conferência. Até agora, Sage não conseguiu corresponder às expectativas mais altas no The Eagles, que ocupa apenas a 17ª posição após duas vitórias, um empate e cinco derrotas.

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Depois da dolorosa derrota por 5 a 0 para o Brighton & Hove Albion, em 18 de outubro, Sage já havia sido informado pela diretoria de que os resultados precisavam melhorar rapidamente. Após o empate por 2 a 2 com o Besiktas pela Liga Europa, no meio da semana, o Palace voltou a perder no domingo, desta vez em casa para o Newcastle United, por 2 a 0.

O Palace, que sofreu mais gols do que qualquer outro clube da Premier League após oito partidas (19), enfrenta o Fulham fora de casa nesta quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa. Três dias depois, terá outro clássico londrino, contra o Tottenham Hotspur, fora de casa, pela Premier League.

"Pierre Sage recebeu mais tempo para reverter a situação do Crystal Palace, mas ainda está sob enorme pressão e pode ser demitido se o time perder para o Tottenham no sábado", escreve o The Guardian.

A diretoria do Palace ainda está dividida em relação a Sage. Quem defende sua permanência aponta a saída do jogador fundamental Maxence Lacroix e o fato de que seu substituto, Axel Disasi, só recentemente voltou de uma suspensão. Além disso, o atacante e jogador da seleção francesa Jean-Philippe Mateta ficou algum tempo afastado por uma lesão nos músculos posteriores da coxa.

O elenco ainda apoia Sage, mas isso não muda o recado da diretoria: o resultado contra o Tottenham será crucial para prolongar sua permanência no clube. Thomas Frank, Sean Dyche e Rob Edwards, todos atualmente sem clube, são citados como possíveis substitutos de Sage.



