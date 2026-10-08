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Ao VivoIngressos
MontellaGetty Images
Tim Ursinus
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Demissão deve ser iminente: Turquia aparentemente já encontrou um novo técnico

Liga das Nações A
Turquia
V. Montella
A. Turan

Os dias de Vincenzo Montella como técnico da seleção turca aparentemente estão contados. Um sucessor já deve estar pronto.

Depois das atuações assustadoras na Nations League, a demissão de Montella deve ser anunciada na sexta-feira. Como informam a Gazzetta dello Sport e vários veículos turcos, os turcos já encontraram um sucessor para o italiano: o superstar Arda Turan.

Turan tem 100 jogos pela seleção turca e por muito tempo foi um dos grandes cartões de visita do país. Com o Atlético de Madrid e o FC Barcelona, ele foi campeão espanhol.

Após encerrar a carreira - em 2022, no Galatasaray Istambul - Turan seguiu a trajetória de treinador. De 2023 a 2025, comandou o Eyüpspor, foi campeão da segunda divisão e, depois do acesso à Süper Lig, terminou em um forte sexto lugar. Em seguida, o hoje jogador de 39 anos assinou com o Shakhtar Donetsk. Ele conduziu os ucranianos ao título na temporada passada e até a semifinal da Conference League, onde parou no futuro campeão Crystal Palace.

Turquia quer oferecer a Arda Turan, ao que tudo indica, função dupla

Turan é um dos maiores talentos do país entre os treinadores. No entanto, é incerto se ele deixará permanentemente seu posto em Donetsk. Segundo informações, a federação turca (TFF) estaria, por isso, até disposta a lhe oferecer uma função dupla como técnico de clube e da seleção.

A Turquia perdeu recentemente os quatro jogos na Nations League, incluindo duas derrotas contundentes para a Itália (1 a 4 e 1 a 3). O cargo de Montella já estava por um fio após a Copa do Mundo, em que sua equipe foi eliminada ainda na fase de grupos depois de derrotas para Austrália e Paraguai.

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