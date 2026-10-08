Depois das atuações assustadoras na Nations League, a demissão de Montella deve ser anunciada na sexta-feira. Como informam a Gazzetta dello Sport e vários veículos turcos, os turcos já encontraram um sucessor para o italiano: o superstar Arda Turan.

Turan tem 100 jogos pela seleção turca e por muito tempo foi um dos grandes cartões de visita do país. Com o Atlético de Madrid e o FC Barcelona, ele foi campeão espanhol.

Após encerrar a carreira - em 2022, no Galatasaray Istambul - Turan seguiu a trajetória de treinador. De 2023 a 2025, comandou o Eyüpspor, foi campeão da segunda divisão e, depois do acesso à Süper Lig, terminou em um forte sexto lugar. Em seguida, o hoje jogador de 39 anos assinou com o Shakhtar Donetsk. Ele conduziu os ucranianos ao título na temporada passada e até a semifinal da Conference League, onde parou no futuro campeão Crystal Palace.

Turquia quer oferecer a Arda Turan, ao que tudo indica, função dupla

Turan é um dos maiores talentos do país entre os treinadores. No entanto, é incerto se ele deixará permanentemente seu posto em Donetsk. Segundo informações, a federação turca (TFF) estaria, por isso, até disposta a lhe oferecer uma função dupla como técnico de clube e da seleção.

A Turquia perdeu recentemente os quatro jogos na Nations League, incluindo duas derrotas contundentes para a Itália (1 a 4 e 1 a 3). O cargo de Montella já estava por um fio após a Copa do Mundo, em que sua equipe foi eliminada ainda na fase de grupos depois de derrotas para Austrália e Paraguai.