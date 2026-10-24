A situação ficou ainda mais explosiva no Campeonato Saudita de futebol nas últimas horas, não apenas no nível da disputa pelo topo, mas também na briga para escapar do rebaixamento.

Um dos clubes mais ameaçados de rebaixamento é o Abha, que sofreu sua sétima derrota em 9 jogos, neste sábado, diante do Neom pelo placar de 2 a 0, na décima primeira rodada do Campeonato Saudita.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que a diretoria do Abha ameaçou renunciar coletivamente, por causa da recusa do comitê de controle financeiro da liga do Campeonato Saudita em autorizar a demissão do técnico croata Damir Buric.

O comitê de controle financeiro impõe algumas restrições às movimentações dos clubes no âmbito das contratações, tanto de técnicos quanto de jogadores, por causa do aspecto financeiro, o que coloca o Abha em apuros com o técnico croata.

O Abha deseja contratar o técnico argelino Noureddine Benzekri, para assumir a missão de salvar a equipe do rebaixamento na atual temporada, como costumou fazer com várias equipes nas temporadas passadas.

O Abha ocupa a décima oitava e última posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com apenas dois pontos, somados em dois empates e 7 derrotas, sem conquistar nenhuma vitória até o momento.