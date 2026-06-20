Demissão bombástica abala a Argentina... Apresentadora famosa paga o preço pela “morte” do pai de Messi

A apresentadora argentina Florencia Peña pediu demissão do canal “Luzo TV”, após anunciar por engano, ao vivo, a morte de Jorge Messi, pai do astro Lionel Messi, durante a transmissão da partida de estreia da Argentina contra a Argélia na Copa do Mundo — um incidente que provocou uma onda de indignação generalizada no país, segundo o site da “BBC”.

De acordo com um comunicado divulgado posteriormente pela família de Messi, o pai do jogador, de 68 anos, está recebendo tratamento médico para um problema de saúde não revelado, está sob acompanhamento médico e se recuperando, criticando as especulações em torno de sua saúde e pedindo que sua privacidade seja respeitada durante este período difícil.

Pena havia feito a declaração polêmica após a vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, quando disse durante a apresentação do programa: “Não quero lhes dar más notícias, mas o pai de Messi acabou de falecer. Foi uma morte repentina, no meio da Copa do Mundo”.

A notícia falsa se espalhou rapidamente nas redes sociais antes que a apresentadora esclarecesse que a informação não era confirmada, mas o dano já estava feito.

Pina, de 51 anos, apresentou um pedido de desculpas público, afirmando em comunicado: “Peço desculpas à família de Messi. Sinto-me profundamente envergonhada por ter participado desse erro”.

A apresentadora e atriz esclareceu nas redes sociais na quinta-feira: “Gostaria de esclarecer que essas informações erradas me foram apresentadas ao vivo, como se tivessem sido verificadas pela equipe de produção do programa, e eu confiei nelas”.

E acrescentou: “No entanto, assumo a responsabilidade por ter feito parte desse erro e, por isso, decidi me retirar e encerrar minha participação no programa Luzo. Peço desculpas mais uma vez do fundo do coração; eu estava errada”.

Por sua vez, o canal “Luzo TV” pediu desculpas e anunciou a adoção de medidas disciplinares após o incidente, afirmando que a divulgação de informações confidenciais sem verificação prévia é inaceitável.

Nicolas Ochiato, apresentador e produtor do programa, disse: “Nós, do canal Luzo TV, lamentamos profundamente o que aconteceu ao vivo durante o programa ‘El Show de Ferrano’. Para o nosso canal, a divulgação de informações confidenciais sem verificação prévia é inaceitável”.

Ele acrescentou: “Por esse motivo, a direção do canal Luzo TV decidiu rescindir os contratos de todos os responsáveis, e Florencia Pena decidiu se demitir. Reafirmamos nosso compromisso com um jornalismo responsável, respeitoso e imparcial”.

A reportagem falsa gerou críticas generalizadas em toda a Argentina, onde muitos torcedores condenaram a falta de verificação das informações antes da transmissão, enquanto o presidente argentino Javier Milei descreveu o que foi publicado como “conversa fiada”.

Mili disse na plataforma “X”: “As declarações infames, imorais e sem fundamento de Pena em um canal de transmissão ao vivo — que continuariam sendo infames mesmo que as informações fossem verdadeiras, pois dizem respeito à vida privada de um cidadão — nos lembram da impunidade com que algumas pessoas acreditam poder agir simplesmente por terem um microfone ou uma caneta nas mãos”.

Esse alvoroço ocorreu após Messi marcar três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0. O jogador de 38 anos parecia abalado durante a partida e declarou posteriormente que passou por “dias difíceis” por motivos pessoais não relacionados ao futebol.

Vale lembrar que a seleção argentina continua sua trajetória na Copa do Mundo enfrentando a Áustria na próxima segunda-feira, enquanto esse incidente destaca a importância de verificar as informações antes de divulgá-las, especialmente em questões delicadas relacionadas à vida pessoal das pessoas.