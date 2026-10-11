Demiral envia mensagem emocionante à Arábia Saudita: o Reino é minha segunda casa

O turco Merih Demiral, zagueiro do Al Ahli Saudita, enviou uma mensagem humanitária comovente em solidariedade ao Reino da Arábia Saudita, após o ataque que teve como alvo civis no país, destacando que o que está acontecendo vai além dos limites do esporte e que a compaixão pelas vítimas e o apoio às suas famílias são um dever que não pode ser ignorado.

As declarações do zagueiro do Al Ahli vieram durante a entrevista coletiva referente ao confronto contra o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, quando ele fez questão de falar sobre os acontecimentos antes de abordar os aspectos esportivos, expressando sua tristeza pelo que as vítimas sofreram e desejando uma recuperação rápida aos feridos e misericórdia para aqueles que perderam suas vidas no ataque.

Demiral: meu coração e minhas orações estão com as vítimas e suas famílias

Demiral disse: "Primeiramente, gostaria de falar sobre o que está acontecendo no Reino da Arábia Saudita. É verdade que trabalhamos no futebol, mas há questões humanas diante das quais não podemos ficar calados".

E acrescentou o zagueiro turco: "Desejo uma recuperação rápida a todos os feridos neste ataque terrorista e peço a Deus que tenha misericórdia daqueles que perderam suas vidas e que inspire paciência e força aos seus familiares. Meu coração e minhas orações estão com as vítimas e suas famílias. Classifico este ataque como terrorista porque tem como alvo civis inocentes que não têm culpa alguma, sem qualquer justificativa".

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O jogador do Al Ahli afirmou que atacar civis é algo que não pode ser justificado, enfatizando que a solidariedade com os feridos e com as famílias das vítimas deve vir antes de qualquer outra consideração, mesmo diante do envolvimento dos jogadores com suas competições e compromissos no futebol.

"O Reino é minha segunda casa": mensagem de lealdade do zagueiro do Al Ahli

Demiral expressou sua confiança na capacidade da Arábia Saudita de superar este momento difícil, evocando o vínculo que sente com o Reino, que considera uma segunda pátria, depois de ter vivido nele e se sentido seguro, à vontade e feliz.

E disse ao final de sua fala: "O Reino da Arábia Saudita é um país forte e tenho confiança de que vai superar esta provação. Ele é minha segunda casa, o país onde sempre nos sentimos seguros, à vontade e felizes. O Reino continuará sendo querido no meu coração, e desejo a ele e ao seu povo segurança e paz duradouras".

As palavras de Demiral refletem sua solidariedade ao Reino neste momento, já que ele escolheu iniciar sua fala antes do confronto com o Al Wasl com uma mensagem humanitária que reafirma seu apoio às vítimas e suas famílias, expressando a esperança de que o país recupere sua segurança e sua paz e que os feridos superem as consequências do que aconteceu.