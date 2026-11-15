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O Tenerife voltou a campo pela primeira vez desde a morte de Jesus de Miguel e venceu o Ceuta por 2 a 0 em casa, no domingo, em uma partida emocionante. Nacho Gil comemorou o gol que abriu o placar erguendo a camisa do atacante falecido e exibindo uma mensagem comovente. Jogadores, funcionários e torcedores prestaram homenagem ao camisa 9 do clube antes e durante a partida, que encerrou uma sequência de seis jogos sem vitória.

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Tenerife vence a primeira partida desde a morte de De Miguel

O Tenerife voltou a jogar no domingo pela primeira vez desde a morte de De Miguel e venceu o Ceuta por 2 a 0, em uma tarde marcada por homenagens emocionantes no Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. O atacante de 30 anos morreu no hospital em 3 de novembro, um dia depois de se chocar com o goleiro Jesus Owono, do Andorra, durante uma partida da Segunda Divisão no mesmo estádio.

Segundo a Reuters, uma longa salva de palmas, com o público de pé, ocorreu antes e depois de um minuto de silêncio pré-jogo. Aos nove minutos, a partida foi interrompida para uma nova rodada de aplausos enquanto um vídeo de De Miguel era exibido no estádio.

Mural é inaugurado no Portão 9 antes da partida

Antes do jogo, um mural foi inaugurado no Portão 9, em referência à camisa de número 9 de De Miguel. Os jogadores do Ceuta depositaram flores em frente ao mural, conforme noticiou o The Athletic. Atletas das duas equipes e a equipe de arbitragem entraram em campo vestindo camisas em homenagem ao atacante, com seu nome, número e a frase “Para sempre em nossas memórias”.

O hino do clube não foi tocado, e os torcedores aplaudiram as equipes em seu lugar. O capitão Enric Gallego entrou em campo carregando flores e colocou a camisa de De Miguel no gramado, enquanto os torcedores estenderam uma faixa com os dizeres “Jesus De Miguel, 9, eternamente azul e branco”.

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Gil e Viereck encerram sequência sem vitórias do Tenerife

Gil abriu o placar aos 40 minutos e comemorou erguendo a camisa de De Miguel para a torcida. Em seguida, o atacante mostrou uma mensagem escrita por baixo da própria camisa: “Demi (apelido de De Miguel), sempre em nossos corações.”

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Neal Viereck marcou o segundo gol a quatro minutos do fim, garantindo a vitória e encerrando uma sequência de seis jogos sem vencer. Foi a quarta vitória do Tenerife na liga nesta temporada. A equipe ocupa a 14ª posição na classificação da Segunda Divisão, enquanto o Ceuta segue na lanterna.

Família de De Miguel deve comparecer a Espanha x Inglaterra

De Miguel receberá outra homenagem no domingo, quando sua família deve comparecer ao confronto entre Espanha e Inglaterra pela Liga das Nações, no Metropolitano.

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O Tenerife, cuja partida contra o Granada no fim de semana passado foi adiada, também se comprometeu a dar apoio financeiro à filha de um ano de De Miguel até que ela complete 18 anos.