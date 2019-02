Dembele treina normalmente e aumenta chance de atuar no clássico contra o Real Madrid

Recuperado de uma entorse e uma amigdalite, francês treinou normalmente nesta segunda-feira (4)

Ousmane Dembele deve estar à disposição de Valverde para o clássico contra o Barcelona, nesta quarta-feira (6), pela Copa do Rei. Nesta segunda-feira (4), o francês treinou normalmente mostrando estar recuperado de uma entorse no tornozelo, que o manteve fora do campo desde o último dia 20 de janeiro, e também de uma amigdalite.

No entanto, ainda é cedo para saber se Dembele será titular, sem esquecer que a sua presença ou ausência pode ser condicionado pela evolução de Messi, que deixou o duelo contra o Valencia se queixando de dores.



(Foto: Getty Images)

Em sua segunda temporada como jogador do Barcelona, ​​o atacante francês ainda não teve a oportunidade de ser titular contra o grande rival do Barça. O seu primeiro clássico contra o Real, inclusive, coincidiu com sua grave lesão no fêmur, enquanto no segundo, no Camp Nou, com o campeonato já decidido, Ernesto Valverde o deixou no banco.

Nesta temporada, Dembele também foi reserva na goleada por 5 a 1. Dessa vez, porém, entrou no segundo tempo no lugar de Philippe Coutinho e teve tempo para dar assistência para Arthur Vidal fechar o placar. Agora, ele quer estar em campo desde o início e hoje já mostrou estar totalmente recuperado.