Dembelé teve de acionar seguranças para não perder a hora no Barça

O jogador francês teve problemas por perder a hora para chegar aos treinos do time Blaugrana

Ousmane Dembélé recebeu diversas críticas e uma bronca da diretoria do Barcelona ao se ausentar dos treinos há algumas semanas, porém, esse é um assunto que já está esquecido no clube.

O francês tem demonstrado grande desempenho em campo para compensar as suas falhas, e também não tem se atrasado mais aos treinamentos. E há um motivo para isso.

Um documentário feito pela RMC chamado “Dembélé, o insaciável”, o chef de cozinha do francês conta como ele conseguiu parar de “perder a hora”.

O chef conta que estava certo dia na cozinha da casa do jogador quando um homem bate na porta e se identifica como o chefe de segurança do Barcelona e que estava ali para falar com Dembélé. O chef disse que Ousmane estava dormindo no quarto, e o segurança teve que entrar para acordá-lo.

O documentário sobre o francês foi transmitido no canal de TV espanhola logo antes da partida do Barça contra o Sevilla, pelas quartas de final da Copa del Rey, que começa a partir das 18h30 (de Brasília).

Infelizmente, Dembélé não estará presente no jogo por conta de sua recente lesão no tornozelo esquerdo, que o manterá de fora das atividades por duas semanas.