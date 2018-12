Dembélé reúne companheiros de Barcelona para se desculpar por problemas extracampo

Atacante foi tema de manchetes de jornais nas últimas semanas pelos atrasos repentinos a treinos e falta de compromisso nos bastidores

Depois dos atrasos repentinos e suposta falta de compromisso com a equipe do Barcelona, Ousmane Dembélé teria pedido desculpas ao elenco do Barcelona antes do último treino que antecedeu o empate contra o Tottenham na última terça-feira (11).

O atacante, que foi multado pela diretoria pelos incidentes recentes, teria reunido os companheiros no vestiário antes da atividade técnica e pediu perdão pelos erros cometidos. Os outros jogadores Blaugranas teriam aceitado o pedido e acolhido o camisa 11.

Apesar das falhas de conduta repentinas, o francês teria ganhado um voto de confiança por parte do técnico Ernesto Valverde, que preferiu apostar no diálogo para solucionar o problema e a resposta foi dada em campo, com o gol marcado que contribuiu com o resultado de 1 a 1.

Outros jogadores teriam se manifestado com tom de advertência a Dembélé, mas reconheciam o talento do atacante e demonstravam paciência com o que consideravam "erros momentâneos".