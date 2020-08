“Dembélé não é Mbappé ou Neymar, mas pode ser um novo Giroud”, diz ex-técnico do herói o Lyon

O atacante saiu do banco de reservas para se tornar carrasco do Manchester City na Champions League

Ele começou o duelo de quartas de final, contra o favorito , no banco de reservas, mas quando entrou foi decisivo pelo ao anotar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a equipe treinada por Pep Guardiola. No total desta temporada, foram 24 gols que também atraíram interesses de outras equipes europeias.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

E em meio às comparações que surgem com outros jogadores, é com Giroud que o atacante de 24 anos é comparado. Ao menos nas palavras de quem o conheceu de perto. Técnico de Dembélé nas categorias de base do , Laurent Bonadei acredita que o destaque do Lyon poderá fazer uma grande dupla de ataque com Kylian Mbappé na seleção francesa.

Mais times

“O Moussa sempre foi um jogador completo”, disse para a Goal e SPOX. “Ele não é um jogador que vai driblar três adversários de uma só vez, como Mbappé e Neymar, mas pode ser o sucessor de Giroud na seleção francesa porque ele não foge de divididas e trabalha pensando no coletivo”.

Moussa Dembélé deixou as categorias de base do Paris para ingressar no time de jovens do , da , antes de fazer sucesso na , com o . O retorno ao país de origem aconteceu em 2018 e toda a sua jornada é avaliada de forma positiva por Bonadei.

“Ele é uma pessoa muito confiante. Sua escolha de ir para o Celtic, depois da passagem pelo Fulham, foi acertada. Ele sempre buscou ter tempo de jogo para se desenvolver. Descobriu um novo campeonato, disputou e atingiu níveis bem altos. E depois, quando retornou ao campeonato francês, também manteve a ambição. Chegou em um time como Lyon, onde a competição é dura, com Depay, Toko Ekambi ou Nabil Fekir antes”.

E depois de não ter sido titular contra a e City, Bonadei ficou impressionado com a maturidade de Moussa para aceitar as escolhas do técnico Rudi Garcia.

“Ele não começou contra a Juventus, e contra o Manchester City ele também não começou. É bom ter marcado dois gols. Vai aumentar sua confiança”.

“Quando você é um atacante como ele, quer marcar gols e vencer todos os jogos. Ele foi muito profissional, não reclamou de nada. Ele com certeza tirou bom proveito do cansaço de seus adversários”.

E nesta quarta-feira (19), contra o Bayern de Munique ele via tentar repetir seus feitos históricos em busca de uma vaga na finalíssima da Champions League.