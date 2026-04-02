Dembélé lidera a lista dos maiores salários mensais da Liga Francesa... Em que posição está Hakimi?

Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain, lidera a lista dos maiores salários mensais da Liga Francesa, divulgada nesta quinta-feira.

O jornal “L’Équipe” publicou a lista dos maiores salários da Liga Francesa, com Dembélé, vencedor da Bola de Ouro da revista “France Football”, no topo.

Dembélé recebe um salário total de 1,5 milhão de euros por mês, seguido por vários de seus companheiros do PSG, enquanto o primeiro jogador de fora de Paris foi Pierre-Emile Højbjerg, do Marselha, que ficou em 13º lugar, com um salário de 500 mil euros.

A lista dos maiores salários mensais da Liga Francesa ficou assim:

1. Dembélé (Paris Saint-Germain) 1.500.000 euros

2. Marquinhos (Paris Saint-Germain) 1.120.000 euros

3. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) 1.100.000 euros

4. Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) 1.100.000 euros

5. Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) 950.000 euros

6. Vitinha (Paris Saint-Germain) 900.000 euros

7- Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) 900.000 euros

8. João Neves (Paris Saint-Germain) 900.000 euros

9. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) 800.000 euros

10. Willian Pacho (Paris Saint-Germain) 800.000 euros

11. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) 800.000 euros

12. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) 550.000 euros

13. Pierre-Emile Højbjerg (Marseille) 500.000 euros

14- Désiré Doué (Paris Saint-Germain) 500.000 euros

15- Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain) 500.000 euros

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