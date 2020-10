Dembélé e o show de bolas desperdiças e passes errados no Barcelona

Francês teve mais uma atuação apagada na derrota para o Getafe por 1 a 0

Na véspera de estrear na Liga dos Campeões 2020/21, o conheceu a sua primeira derrota na temporada. Diante do , os catalães foram derrotados por 1 a 0 no Campeonato Espanhol, com mais uma atuação abaixo do esperado de Dembélé.

Apesar do Coliseum Alfonso Pérez trazer lembranças desagradáveis - foi no estádio que o jogador sofreu a terrível lesão em 2017-, o técnico Koeman deu ao francês uma nova oportunidade entre os titulares, mas ele a jogou fora novamente, pois o seu maior problema não está nas lesões, nem mesmo na atitude. Sua verdadeira dor de cabeça é sua incapacidade de escolher bem o lado do gramado.

No Coliseu, ele era uma máquina de bolas desperdiçadas. Só no primeiro tempo perdeu 14, para um total de 16, em apenas 62 minutos em campo. Ele também perdeu sete passes, e só não foi o pior da equipe porque Dest perdeu 23 bolas e errou 11 passes.

Dembélé tem todas as condições para se apresentar melhor, mas quase sempre há um último toque inapropriado. Alguns exercícios com bola são inadequados para um jogador de seu valor. O atacante sempre parece ficar fora de controle durante a ação. Uma pena, porque é um jogador de futebol com as qualidades necessárias para fazer a diferença.