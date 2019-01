Dembélé deixa treino do Barcelona e está fora do jogo contra Valencia

O jogador francês ainda segue na recuperação de sua entorse no tornozelo

Ousmane Dembélé irá desfalcar a equipe do Barcelona no confronto deste sábado (2), contra o Valencia, pela 22ª rodada da La Liga.

O jogador francês não participou do treino com o elenco nesta quinta-feira (31), e não estará disponível para entrar em campo.

Dembélé sofreu uma entorse no tornozelo no duelo contra o Leganés, no último domingo (20), e foi confirmado pelo clube que ficaria de fora das atividades por pelo menos 15 dias.

Caso se recuperasse antes do prazo, o francês poderia estar no plantel da partida deste sábado (2), mas nem o técnico nem o jogador quiseram “forçar a máquina”.

O ideal é que Dembélé volte aos treinos somente na próxima semana.



(Foto: Barcelona Twitter)

Por outro lado, Samuel Umtiti está progredindo em sua recuperação, e fez alguns exercícios com bola durante o treino, segundo informou o site oficial do Barça.

O jogador francês havia sentido um desconforto no joelho esquerdo, e retornou aos treinos no final de dezembro depois de ter passado por um tratamento no Catar.

Umtiti declarou há alguns dias que se sente bem e que espera “voltar o quanto antes”.