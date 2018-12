Dembele aproveita folga no Barcelona para celebrar festas de fim de ano com Zidane

Atacante encontrou o ex-treinador do Real Madrid em Dubai

O atacante do Barcelona, Ousmane Dembélé, ​​aproveitou a folga de Natal para viajar para Dubai com alguns amigos e se encontrar com outras personalidades do mundo da bola. Uma delas foi Zinedine Zidane, que está sem trabalhar desde que deixou o Real Madrid e é especulado no Manchester United.

Além de Zidane, Dembelé também encontrou Diego Simeone, do Atlético de Madrid. Todos estão em Dubai para participar da cerimônia de gala do Globe Soccer Awards.