Delivery no estádio? Valencia lança app de pedidos para seus torcedores

O clube criou uma plataforma para que o torcedor receba os pedidos em seu lugar, sem precisar perder nada do jogo

A fim reforçar a imagem de ser um dos clubes mais tecnologicamente avançados, o lançou um aplicativo que entrega comida ao torcedor em seu assento no estádio.

Com o intuito de fazer o torcedor não perder nenhum lance do jogo, o aplicativo conecta o torcedor e os pontos de alimentação do Mestalla - casa do Valencia - e a comida é entregue ao torcedor sem que ele precisa deixar seu lugar.

O estádio tem capacidade para 55 mil pessoas, mas como o aplicativo está em fase de testes, ainda não funciona em todos os setores. Porém, a ideia é de que o alcance seja geral, inclusive permitindo que o torcedor leve comida para sua casa.

Além de comidas e bebidas, o aplicativo também entrega produtos oficiais do time ao torcedor.

Fora o aplicativo de entregas, o Valencia tem ainda um voltado para os torcedores, com informações sobre o time, as partidas, campeonatos etc, e um com uma experiência virtual com a história dos cem anos do clube - completados em em 2019.

Na este tipo de serviço já é bastante utilizado, mas sempre com parceria com outras marcas, como Uber. Mas este não é o caso do time espanhol, que criou uma plataforma própria. O Valencia CF – Seat Delivery está disponível para iOS e Android.