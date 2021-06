Caso Cruzeiro: delegado nega pagamento por operação e confirma reuniões com presidente

O delegado da Polícia Civil Agnelo Baeta confirma à corregedoria que teve reuniões com presidente do Cruzeiro, mas nega ter recebido por operação

O delegado da Polícia Civil de Minas Gerais Agnelo de Abreu Baeta concedeu depoimento à corregedoria do órgão em 19 de abril passado, 11 dias antes do início da operação denominada Segundo Tempo, para esclarecer a denúncia feita por uma carta apócrifa que aponta suposta interferência do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, na instituição, especialmente nas ações que envolvem a investigação de possíveis irregularidades no clube, conforme matéria antecipada pela Goal.

A reportagem teve acesso ao depoimento do delegado à corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais em que ele nega que tenha relação com o mandatário cruzeirense, mas confirma ao menos quatro reuniões com o dirigente do clube para discutir questões da investigação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na declaração concedida à delegada Indiara Thomaz Froes Gomes Lamas, responsável pela Corregedoria-geral da Polícia Civil de Minas Gerais, o delegado alega que "não é amigo e nem conhece o pai de Sérgio Santos Rodrigues que foi ex-presidente do TJMG". Ele também diz que "em nenhum momento foi pago ao declarante qualquer quantia atinente a operação Segundo Tempo, seja em razão das investigações, seja em razão das eventuais manifestações".

Em que pese a declaração inicial, Agnelo Baeta confirma que "já participou de uma reunião na sede do Cruzeiro com Sérgio Santos Rodrigues e este já esteve no Departamento por umas três vezes", alegando "que o motivo de tais reuniões era exclusivamente para tratar da investigação que estávamos fazendo junto ao Cruzeiro, que foi vítima de desvios de dinheiro".

Na sequência, o delegado Agnelo Baeta informa que "o caso do Cruzeiro tinha sido arquivado anteriormente em sede de Diligência Preliminar; que após alguns meses no Departamento recebemos denúncia anônima, novamente narrando sobre as irregularidades no Cruzeiro e que as mesmas ainda persistiam". Ele conta que "o caso foi reaberto e as investigações foram conduzidas pelo Dr. Gustavo Xavier (delegado), tendo, ao final do inquérito, sido indiciadas várias pessoas".

A Goal teve acesso ao despacho que determinou o arquivamento do caso na primeira fase em 29 de janeiro de 2019. Em agosto do ano passado, houve solicitação por parte do Cruzeiro para reabrir o caso.

Procurado para falar sobre o caso, o delegado Agnelo de Abreu Baeta não se manifestou. Em resposta à reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "tais fatos já estão sendo apurados por inquéritos policiais instaurados na Corregedoria-Geral de Polícia Civil", mas não entrou em detalhe sobre o caso.

O Cruzeiro foi procurado e disse "que tem acompanhado, dentro da legalidade e com naturalidade, as investigações dos órgãos competentes contra aqueles que protagonizaram uma das maiores e mais absurdas gestões temerárias em um clube de futebol no Brasil, com alguns de seus ex-integrantes já denunciados pelo Ministério Público por crimes".

Confira, abaixo, o pronunciamento completo do Cruzeiro:

O Cruzeiro reforça que tem acompanhado, dentro da legalidade e com naturalidade, as investigações dos órgãos competentes contra aqueles que protagonizaram uma das maiores e mais absurdas gestões temerárias em um clube de futebol no Brasil, com alguns de seus ex-integrantes já denunciados pelo Ministério Público por crimes.

Além de deixar o Clube à disposição da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais, a atual gestão do Cruzeiro tornou pública, há exatamente um ano, a nomeação do conceituado escritório Ariosvaldo Campos Pires Advogados para acompanhar todas as demandas criminais referentes à instituição. O advogado Frederico Pires é quem, em nome do Cruzeiro, tem acompanhado de perto e de forma mais constante todos os trabalhos.

Paralelamente, a diretoria executiva do Cruzeiro também acompanhou, em ocasiões diversas, o andamento das investigações, através do próprio presidente, Sérgio Santos Rodrigues, e do ex-Superintendente de Relações Institucionais do Clube, Deputado Léo Portela, com o intuito de colaborar em eventuais esclarecimentos e contribuir de forma geral com as investigações. Tanto que visitas à Delegacia da Polícia Civil foram inclusive informadas publicamente em redes sociais, pois é natural que a vítima (neste caso, o Cruzeiro Esporte Clube), maior interessada na resolução do caso, colabore e acompanhe de perto os desdobramentos.

O Cruzeiro, mais uma vez, ressalta que é a principal vítima em todo o imbróglio e não tem se furtado em auxiliar nas investigações dos órgãos públicos na busca implacável por justiça. O Clube espera que os potenciais culpados sejam devidamente punidos e, publicamente, mais uma vez, se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam solicitados pelo Ministério Público de Minas Gerais e pela Polícia Civil.

Por fim, o Clube aproveita para manifestar sua surpresa em relação àqueles que colocam em dúvida ou tratam o acompanhamento e as eventuais cobranças da atual gestão por uma resolução do caso como “algo negativo”. Única e principal vítima das ações temerárias praticadas pelos investigados/denunciados, o Cruzeiro confia nos órgãos competentes, mas também se sente no dever de colaborar e no direito de acompanhar de perto o desenrolar das investigações, respeitando o que pregam as leis.