Dele Alli, Dybala, Alexander-Arnold e João Félix vão se enfrentar em torneio de FIFA 20

Alguns dos maiores nomes do futebol irão participar do torneio global de caridade para ajudar na luta contra a pandemia do coronavírus

Dele Alli, meia-atacante do , vai se juntar ao artilheiro Paulo Dybala, da , ao lateral Trent Alexander-Arnold, do , e ao promissor João Félix, do , em um torneio e-sports de FIFA 20 organizado pelo Gamers Without Borders neste final de semana.

Os jogadores vão se enfrentar no mundo virtual como parte de uma competição que pretende arrecadar cerca de 10 milhões de dólares, destinados ao combate a pandemia do coronavírus, que já fez mais de 370 mil vítimas ao redor do mundo.

No torneio conhecido como o maior evento beneficente da história dos e-sports, Alli vai enfrentar Dybala, Alexander-Arnold terá o desafio de Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, enquanto João Félix e seu compatriota André Silva vão duelar no popular game da EA Sports.

As partidas acontecerão na reta final do Gamers Without Borders, onde alguns dos melhores gamers de FIFA 20 do planeta irão se enfrentar pelo prêmio de um milhão e meio de dólares - que será inteiramente destinado a instituições de caridade.

Alli, que recentemente participou de um torneio similar de Fortnite, afirmou: "Vários de meus companheiros de time e amigos do futebol gostam muito de games. Jogar coisas como FIFA nos últimos meses nos manteve conectados e competitivos para quando voltarmos aos gramados de verdade."

"O Gamers Without Borders é um jeito brilhante de gamers ao redor do mundo se juntarem em defesa de boas causas, além de ajudarem instituições de caridade na luta contra o Covid-19. Eu estou ansioso para enfrentar Paulo [Dybala] e ver o que ele é capaz!"

Liam Payne, ex-membro do "1D", agora artista solo, completou: "Os games vem aproximando as pessoas e nos trazendo um pouco de diversão nesses últimos meses."

"Eu sou um grande fã, amo FIFA, e estou empolgando em ter essa chance de se juntar a grandes atletas na luta contra o Covid-19, na Gamers Without Borders."

"Trent [Alexander-Arnold] obviamente está em grande fase pelo Liverpool, mas vamos ver se ele também é bom no mundo virtual!"

Atualmente na sexta semana, o Gamers Without Borders vem batendo recordes na área do e-sports, contando com 120 mil gamers, de 72 países, online em torneios e competições de jogos mais populares da atualidade, se tornando o maior evento beneficente da história da modalidade.

A iniciativa, organizada pela Federação de Esportes Eletrônicos e Intelectuais da (SAFEIS), já arrecadou 8,5 milhões de dólares, doados a instituições de caridade na luta contra o Covid-19.

Algumas organizações que recebram doações incluem a GAVI, a UNICEF, a Direct Relief, o International Medical Corps, o Centro de Ajuda e Ajuda Humanitária King Salman (KSRELIEF), o Conselho Norueguês de Refugiados e a União de Telecomunicações.

Fãs ao redor do mundo podem assistir ao evento, em vários idiomas, via Twitch, YouTube, Facebook e Huya. Todas as informações da transmissão estão disponível no watch.gamerswithoutborders.com/