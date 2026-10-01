"Deixou os dois no aeroporto e embarcou no avião": Cristiano recusa súplicas de Jesus e do presidente da Federação Portuguesa antes da decolagem

Uma reportagem revelou uma nova surpresa relacionada à crise da saída de Cristiano Ronaldo da concentração de Portugal, realizada na Dinamarca, antes do confronto entre as duas seleções nesta quinta-feira.

Cristiano deixou a concentração minutos depois das declarações de Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, na coletiva de imprensa, na qual afirmou não haver crise com Ronaldo, mas que ele não começaria como titular hoje. O treinador fez ainda outras declarações fortes, entre elas a de que não mudaria suas decisões técnicas por causa de um único jogador.

Em Portugal, prevalece a ampla convicção de que essa saída representa a aposentadoria de Cristiano Ronaldo pela seleção, mas o assunto ainda não é oficial.

Cristiano passou 23 anos com a camisa da seleção portuguesa, elevando o nome de Portugal no cenário mundial e conquistando três títulos para o seu país (uma Eurocopa e a Liga das Nações da Europa por duas vezes).

O jornal "Marca" afirmou que ninguém esperava que uma história de sucesso como essa terminasse dessa maneira. O que deveria ser coroado com uma grande celebração em uma partida da seleção portuguesa e uma homenagem solene acabou dessa forma fria e estranha, cujos detalhes ainda vão sendo revelados aos poucos.

Cristiano Ronaldo, que chegava à Dinamarca com o restante do grupo, decidiu deixar o campo onde se preparava para o treino depois de ouvir as palavras de seu treinador, dirigindo-se ao hotel, pegando sua mala e solicitando seu avião particular, que estava em Madri.

O avião pousou na capital dinamarquesa por volta das 22h15 no horário da Espanha (23h15 no horário do Cairo e de Meca) e decolou novamente rumo a Madri uma hora e 20 minutos depois.

Ronaldo foi embora, mas duas pessoas importantes permaneceram no aeroporto, após terem falhado em uma última tentativa de convencer o jogador a ficar.

Jorge Jesus, técnico da seleção nacional, e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa, acompanharam Cristiano Ronaldo ao aeroporto na tentativa de mantê-lo em Copenhague com o restante do grupo.

Mas, apesar de seus grandes esforços para convencê-lo a ficar, o capitão da seleção portuguesa recusou o pedido dos dois, embarcou no avião e os deixou no aeroporto.