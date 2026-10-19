O turco Emirhan Topçu, zagueiro do Beşiktaş, elevou o tom do desafio antes do aguardado confronto diante do Trabzonspor, ao prometer se encarregar da marcação sobre o egípcio Mohamed Salah, em declarações que refletem o tamanho da aposta em neutralizar o perigo representado pelo atacante da equipe rival.

O Trabzonspor recebe o Beşiktaş na noite de hoje, pela oitava rodada do Campeonato Turco, em um duelo direto entre duas equipes separadas por apenas dois pontos na tabela de classificação, o que confere ao jogo uma importância redobrada na disputa pelas primeiras posições.

O Trabzonspor ocupa a quinta colocação, com 13 pontos, enquanto o Beşiktaş aparece em quarto lugar, com 15 pontos. Os donos da casa esperam aproveitar o apoio da torcida para conquistar a vitória, ao passo que os visitantes buscam ampliar a diferença para o adversário e avançar na tabela da competição.

Segundo o jornal turco "Sabah", Topçu demonstrou confiança em sua capacidade de neutralizar o perigo de Mohamed Salah, que vem apresentando atuações notáveis com a camisa do Trabzonspor, após ter marcado 7 gols e dado 3 assistências nas primeiras 7 partidas que disputou nesta temporada em diferentes competições.

O jornal citou o zagueiro do Beşiktaş dizendo a seus companheiros antes do clássico: "Deixem o Mohamed Salah comigo".