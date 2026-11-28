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Enzo Maresca defendeu Erling Haaland, que passou quatro jogos seguidos sem marcar depois de começar a temporada com 14 gols nas primeiras 12 partidas. Após o empate por 2 a 2 com o Napoli na terça-feira, o técnico do Manchester City afirmou que o humor e os gestos de Haaland em campo são normais para um atacante.

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Maresca apoia Haaland após quatro jogos sem marcar

Erling Haaland chega ao Emirates Stadium sem marcar há quatro partidas, depois de fazer 14 gols nos primeiros 12 jogos da temporada. Após o empate por 2 a 2 com o Napoli na terça-feira, Haaland admitiu que o City tenta descobrir o que está faltando e disse que a visita ao Arsenal será o jogo mais difícil do time até agora na temporada.

Maresca ressaltou que a frustração é natural quando os resultados pioram e lembrou que Haaland dançava em campo e nos treinos há apenas algumas semanas. “Erling está chateado. Eu estou chateado porque não estamos vencendo. Mas esse é o nosso trabalho, isso é futebol. Por isso, preciso manter o equilíbrio”, disse Maresca.

Por que os gestos de Haaland não preocupam o técnico do City

Vídeos de Haaland gesticulando em campo chamaram a atenção durante a sequência de quatro jogos sem vitória do Manchester City em todas as competições. Maresca descartou a preocupação de que a linguagem corporal do atacante prejudique seu desempenho ou indique problemas no vestiário.

“Acho que ele gesticulava quando estávamos vencendo e ele não recebia a bola”, explicou Maresca. “Ele é um camisa nove. Eles vivem dia após dia em busca de gols e vitórias. Se não marcam ou não vencem, ficam chateados. Então, não acho que isso afete seu jogo. É claro que ele não está feliz por não vencer, mas todos estamos na mesma sintonia.”

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Nível nos treinos segue alto apesar de quatro jogos sem vencer

Mesmo com Rayan Cherki e Ayyoub Bouaddi garantindo o empate por 2 a 2 com o Napoli após a recente queda de rendimento do City, Maresca insistiu que Haaland não deixou seu nível cair nos bastidores.

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“Ele tem estado bem. Sim, normal, como desde o primeiro dia. Mais uma vez, há algumas semanas ele dançava em campo, dançava nos treinos. Ele está feliz”, acrescentou Maresca. “É normal que os resultados afetem o humor, por isso precisamos vencer. Mas não vejo problema algum com Erling.”

Haaland e Cherki pedem reação para duelo decisivo com o Arsenal

Cherki também expressou a urgência sentida pelo elenco ao cobrar mais energia e afirmar que vencer no norte de Londres é o único objetivo.

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Com seis pontos separando o Arsenal do City, terceiro colocado, Maresca espera que seu camisa nove recupere a precisão nas finalizações em um dos maiores jogos da temporada.