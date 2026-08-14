"Deixei meu nome na história": Romero se despede do Tottenham após quebrar a maldição de 17 anos

O argentino Cristian Romero, capitão do Tottenham Hotspur, confirmou oficialmente sua saída do elenco, abrindo caminho para o anúncio de sua aguardada transferência ao Atlético de Madri, da Espanha.

O clube espanhol chegou a um acordo para fechar o negócio por um valor estimado em cerca de 34,2 milhões de libras esterlinas (40 milhões de euros), com o Tottenham mantendo uma cláusula que lhe garante 15% do valor de qualquer futura revenda do jogador.

Em uma publicação de despedida em sua conta no Instagram, o zagueiro da seleção argentina dirigiu uma mensagem aos torcedores do clube, na qual expressa seu orgulho por realizar o sonho de deixar seu nome na história dos Spurs, como capitão da equipe que encerrou um jejum de títulos que durava 17 anos.

Romero disse em sua mensagem de despedida: "Hoje digo adeus ao lugar que foi, ao longo de cinco temporadas, muito mais do que apenas um clube de futebol. Foi minha casa, o palco dos meus desafios e o lugar onde eu e minha família construímos uma parte extremamente importante de nossas vidas".

E acrescentou: "Vou embora com o coração cheio de lembranças e com um imenso orgulho de tudo o que vivemos e pelo que vivemos para conquistar juntos".

O capitão argentino continuou: "Quando cheguei aqui, eu tinha um sonho claro: deixar meu nome na história deste clube. Eu sabia que o único caminho era o trabalho duro, o sacrifício e a conquista de algo que por muito tempo pareceu inalcançável: erguer uma taça novamente. E nós conseguimos".

E prosseguiu: "A trajetória não foi perfeita, mas não quero que os momentos difíceis definam minha despedida. Escolho lembrar os momentos felizes, as lições, as pessoas que estiveram ao meu lado e, acima de tudo, o amor que recebi durante estes cinco anos".

Encerrou suas declarações dizendo: "Obrigado a cada pessoa do clube que compartilhou comigo esta jornada. As comissões técnicas, os companheiros, os funcionários e cada um que trabalha nos bastidores. Todos vocês fazem parte da minha história e têm um lugar especial no meu coração".

O Atlético de Madri já era admirador do internacional argentino havia muito tempo, em meio a expectativas de que o Tottenham pudesse permitir sua saída neste verão caso chegasse a oferta adequada. O zagueiro central sempre preferiu a transferência para os Colchoneros, apesar do interesse de outros clubes em sua contratação, como a Inter de Milão e o Arsenal, tradicional rival do Tottenham no norte de Londres.

O contrato do jogador de 28 anos com o Tottenham se estendia até o verão de 2029; no entanto, ele foi expulso duas vezes na temporada passada durante a luta da equipe pela permanência na Premier League, antes que uma lesão no joelho o tirasse dos últimos metros da temporada.

O zagueiro argentino também enfrentou críticas dos torcedores quando surgiram notícias de sua intenção de estar presente na final da primeira fase do Campeonato Argentino para assistir ao seu clube de origem, o Belgrano, diante do River Plate, em vez de comparecer ao decisivo e último confronto do Tottenham contra o Everton, algo que o jogador acabou contornando ao comparecer à partida no fim das contas.

Romero disputou 124 partidas com a camisa do Tottenham ao longo de cinco temporadas, nas quais marcou 12 gols e recebeu 4 cartões vermelhos na Premier League.

Ao que parece, a diretoria do Tottenham já havia estabelecido as bases para compensar a saída de Romero neste verão, após a contratação dos zagueiros Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi.