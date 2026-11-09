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O capitão do Aston Villa, John McGinn, criticou a forma como seus companheiros de equipe administraram a partida depois que o time desperdiçou duas vezes uma vantagem de dois gols no caótico empate por 4 a 4 com o Manchester United, no domingo. A equipe de Unai Emery parecia encaminhada para conquistar os três pontos em Old Trafford, mas sofreu dois gols nos acréscimos diante dos donos da casa, que vivem má fase.

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Meio-campista escocês lamenta colapso que custou caro

McGinn admitiu que o Aston Villa só podia culpar a si mesmo depois de desperdiçar a chance de subir na tabela da Premier League diante de um Manchester United em má fase. Os gols de Alysson e Nicolas Jackson nos primeiros três minutos e 40 segundos fizeram com que os mandantes ficassem perdendo por 2 a 0 mais cedo do que em qualquer outra partida na competição. Foi também a vantagem de dois gols mais rápida de uma equipe visitante desde que o Chelsea conseguiu o feito após dois minutos e 53 segundos contra o Everton, fora de casa, em agosto de 2014.

Falhas defensivas comprometem início forte

Apesar do início eletrizante, o Villa permitiu que Bruno Fernandes convertesse um pênalti antes de seu ex-companheiro de equipe Youri Tielemans empatar aos 44 minutos. Os visitantes então restabeleceram a vantagem de dois gols no início do segundo tempo: Diogo Dalot fez falta em Alysson, e McGinn marcou de pênalti aos 48 minutos, antes de Leon Goretzka balançar as redes cinco minutos depois.

Em entrevista ao BBC Match of the Day após a partida, McGinn lamentou a incapacidade de sua equipe de administrar os minutos finais de ambos os tempos: "Precisamos administrar melhor esses momentos. Poucos times vêm aqui, abrem 2 a 0 e entregam gols.

"Precisamos defender melhor nessas situações. Nos últimos 10 minutos de cada tempo, precisamos administrar melhor o jogo.

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"Temos muitos jogadores inexperientes, mas também muito talento, e é por isso que marcamos gols. Não importa se o Manchester United está com a confiança baixa; a tarefa é sempre difícil."

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Loucura nos acréscimos deixa capitão abalado

Em vez de caminhar tranquilamente para a vitória, a equipe de Midlands foi surpreendida nos acréscimos pelo reserva Patrick Dorgu, que deu o passe para Joshua Zirkzee fazer 4 a 3 antes de subir mais alto que todos e cabecear o cruzamento de Fernandes para vencer o goleiro Zion Suzuki e marcar um gol de empate dramático.

Ao comentar o colapso no fim e como Emery reagirá durante a pausa, o jogador da seleção da Escócia acrescentou: "O terceiro gol foi muito ruim e deu a eles muito ânimo para marcar. Perdemos dois pontos. Jogamos a vitória fora. Os últimos cinco minutos foram uma loucura. Isso vai doer.

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"O treinador é um vencedor; ele vai sentir isso como nós. Vamos jogar por nossas seleções, mas ele vai ficar pensando nisso por duas semanas."

Confronto com o Sunderland vem após a Data Fifa

Com a Premier League interrompida para os jogos de seleções de novembro, Emery terá duas semanas para corrigir as fragilidades defensivas de sua equipe nos minutos finais antes de receber o Sunderland no sábado, 21 de novembro. Conquistar os três pontos no Villa Park será fundamental para garantir que o colapso nos minutos finais de domingo não comprometa o objetivo de terminar na metade de cima da tabela. Enquanto isso, o Manchester United de Michael Carrick, ameaçado pelo rebaixamento, terá uma difícil visita ao arquirrival Liverpool em Anfield 24 horas depois.