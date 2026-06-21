O jornalista egípcio Medhat Shalabi surpreendeu o comentarista tunisiano Essam Al-Shawali com uma mensagem que gerou grande polêmica nas últimas horas.

Madhat Shalabi disse em um vídeo publicado no recurso “Stories” de sua conta oficial no Instagram: “Sei muito bem que o comentarista de futebol não tem nada a ver com a escalação, as substituições, o plano de jogo ou a análise da partida”.

E continuou: “O papel do comentarista é apenas descrever os acontecimentos da partida, e o grande capitão Essam Al-Shawali comentou duas partidas da seleção da Tunísia contra a Suécia e o Japão na Copa do Mundo de 2026, e a Tunísia perdeu por cinco gols para a Suécia, além de ter sofrido uma derrota por quatro gols para o Japão”.

E Shalabi continuou: “Al-Shawali também narrou a partida do Iraque contra a Noruega, e os Leões do Eufrates perderam por 4 a 0; e narrou a partida da Arábia Saudita contra a Espanha, e os Verdes perderam por 4 a 0”.

E Shalabi concluiu, brincando: “Juro por Deus que não tenho nenhuma intenção maliciosa, mas é só para mudar um pouco o tom, nem mais nem menos... Por favor, não nos coloque nessa, capitão Essam. Que Deus te proteja, meu querido”.

A seleção egípcia se prepara para enfrentar a Nova Zelândia, daqui a poucas horas, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.