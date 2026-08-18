Definiu seu preço: destino espanhol abre a porta de saída para jogador do Barcelona

O Barcelona acelera os passos para reorganizar seu elenco antes do fechamento da janela de transferências, depois que o clube abriu uma nova porta para um de seus jovens jogadores buscar um destino diferente, em meio ao interesse crescente de vários clubes dentro e fora da Espanha.

De acordo com o jornal Sport, da Espanha, o Barcelona vê com bons olhos a saída definitiva de Héctor Fort, após informar ao jogador que ele já não faz parte dos planos da equipe para a nova temporada, diante do interesse de vários clubes em contratá-lo.

Everton, Fulham e Borussia Dortmund já haviam se informado sobre a situação do lateral espanhol, antes de a Real Sociedad se juntar à lista dos interessados, aproveitando os relatórios positivos que reuniu sobre o jogador durante seu período de empréstimo ao Elche.

Fort não voltará a participar da pré-temporada do Barcelona, e seu futuro deverá ser resolvido nos próximos dias, com prioridade para o projeto esportivo que lhe garanta uma maior oportunidade de jogar.

O Elche desejava manter o jogador, mas essa opção passou a ser descartada, porque o Barcelona não quer cedê-lo novamente por empréstimo e insiste em vendê-lo de forma definitiva.

O clube catalão fixou o valor do negócio em cerca de 10 milhões de euros, o que significa que os clubes interessados em contratar Fort deverão apresentar uma proposta próxima a essa quantia para entrar na disputa.

O caso de Fort, ao lado do de Marc Casadó, é um dos principais assuntos que o Barcelona busca resolver antes do fechamento da janela de transferências, com o objetivo de gerar receitas adicionais e ampliar a margem salarial para registrar novos jogadores.

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