Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Em sua estreia na Champions League, Yanik Spalt tem uma atuação de alto nível. Será que o jovem pode resolver um grande problema do VfB Stuttgart?

Na noite de terça-feira, o VfB Stuttgart sofreu diante do Galatasaray sua primeira derrota na atual edição da Champions League. Apesar de uma atuação predominantemente boa da equipe alemã, o placar ao fim dos 90 minutos foi de 0 a 2 (0 a 2). Mais uma vez nesta temporada, o time não conseguiu transformar em gols as chances que criou e desperdiçou oportunidades claras, como as duas bolas na trave de Jamie Leweling no início da partida.

A derrota fora de casa para uma equipe turca experiente, porém, não é nenhum grande drama esportivo para o time do técnico Sebastian Hoeneß. Nos três jogos disputados até aqui na Champions League, o VfB somou sete pontos, incluindo um no bom desempenho diante do favorito Atlético de Madrid. Sem dúvida, a equipe gostaria de ter conquistado os três pontos contra o Gala e dado um passo enorme rumo à fase intermediária. Com dez pontos, seria difícil tirar dos Stuttgart a vaga na fase eliminatória, mesmo com quatro jogos ainda por disputar. Essa oportunidade foi desperdiçada em Istambul.

Ao mesmo tempo, Stuttgart pôde tirar muitos pontos positivos da partida no Rams Park. Assim como na vitória por 4 a 2 sobre o Bayer 04 Leverkusen pela Bundesliga no último fim de semana, o VfB convenceu pelo futebol apresentado durante boa parte do jogo. Após atuações por vezes sem inspiração e desorganizadas no início da temporada, que incluíram derrotas para Hoffenheim, Hamburgo e Mönchengladbach, o time parece estar se entrosando aos poucos e executando cada vez melhor o plano tático de Hoeneß.

Publicidade Publicidade

Além disso, o treinador do Stuttgart deve ter constatado que conta, desde este verão, com uma joia promissora em seu elenco: o jovem Yanik Spalt. Apesar da idade ainda relativamente baixa, ele já demonstra qualidades para resolver um dos grandes problemas do VfB.

Getty Images

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Como foi a estreia de Yanik Spalt pelo VfB Stuttgart na Champions League?

Contra o Galatasaray, a entrada do austríaco de 19 anos foi até um pouco inesperada. Sua substituição só se tornou necessária quando o ex-capitão Atakan Karazor precisou deixar o gramado aos 17 minutos por causa de dores na coxa. Spalt foi, de certa forma, lançado aos leões no "caldeirão" de Istambul. Ainda assim, em sua primeira partida na Champions League, surpreendeu com uma atuação excelente em condições difíceis.

O jogador do VfB mal se deixou intimidar pelo barulho ensurdecedor da torcida. Não se escondeu, disputou todas as bolas, pediu passes e buscou avançar com coragem repetidas vezes. "Foi excelente", elogiou o companheiro Deniz Undav, que, no calor do jogo, até se esqueceu de que o meio-campista não era um veterano com dezenas de partidas na Champions League. "Tive a impressão de que ele era um veterano. Queria receber todas as bolas, entrou nas disputas, queria girar com a bola. Tiro o chapéu. Ainda mais naquele estádio, com aquela atmosfera."

Publicidade

Os dirigentes esportivos também fizeram elogios semelhantes. Enquanto Hoeneß viu uma atuação "extraordinariamente boa e experiente" de seu comandado, o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth afirmou: "Há lugares mais silenciosos para uma estreia na Champions League. Logo depois de entrar, ele disputou uma bola, encarou o lance com determinação e venceu. São momentos que você repassa na cabeça à noite. Estar tão presente em um jogo desses é extraordinário. Foi um momento muito especial para ele."

Getty Images

Yanik Spalt pode resolver um grande problema do VfB Stuttgart?

Já durante a pré-temporada havia sinais de que Spalt teria um papel maior na equipe principal do Stuttgart nesta temporada. Ele acumulou um número considerável de minutos nos amistosos contra TSG Balingen, Kickers Offenbach, FC Fulham e FC Paris, com destaque sobretudo para sua atuação diante dos franceses. Na ocasião, Wohlgemuth também viu uma atuação "muito, muito boa" do jovem austríaco. Spalt foi então integrado definitivamente ao elenco principal e, desde então, esteve entre os relacionados em 11 dos 14 jogos oficiais da equipe.

Publicidade

Sua estreia pelo time principal aconteceu na segunda rodada da Bundesliga, quando entrou nos minutos finais da partida em casa contra o 1. FC Köln. Uma semana depois, ficou 55 minutos em campo no jogo fora de casa contra o Hoffenheim. Diante do Galatasaray, Spalt atuou por 72 minutos, bem mais do que em suas aparições anteriores com a camisa do VfB.

E, no futuro próximo, essa situação não deve mudar muito. Para o VfB, a evolução repentina de Spalt chega quase como um golpe de sorte, já que o meio-campo central é justamente o calcanhar de Aquiles da equipe nesta temporada. Depois de acertar, ainda no início da janela de transferências do verão, a contratação sem custos de Grischa Prömel, do TSG Hoffenheim, o planejamento para as posições à frente da defesa parecia, a princípio, concluído.

Publicidade

Mas a saída tardia de Chema Andres criou de repente um problema de elenco para o VfB. No último dia da janela de transferências, o Brighton & Hove Albion, da Premier League, pagou cerca de 22 milhões de euros ao Stuttgart pelo jovem espanhol. Hoeneß tentou inicialmente escalar Prömel, jogador que desejava contratar, ao lado do titular Stiller. Até agora, porém, a dupla ainda não encontrou o entrosamento esperado pelo treinador. Prömel, em especial, segue muito abaixo das expectativas, motivo pelo qual Karazor, destituído da faixa de capitão no verão, voltou a ocupar a vaga ao lado de Stiller por um período.

A situação ficou ainda mais complicada recentemente. Stiller precisou ser substituído no intervalo do jogo da Copa da Alemanha contra o SC Paderborn, há uma semana e meia, e ficará fora por tempo indeterminado devido a uma lesão na região dos adutores. Karazor, por sua vez, sofreu uma contusão muscular contra o Gala e, ao que tudo indica, não estará disponível para a partida de sábado contra o Werder Bremen.

Publicidade

Isso abre espaço para Spalt continuar mostrando serviço. Ainda na noite de terça-feira, Hoeneß afirmou que o austríaco "se candidatou a mais oportunidades". Contra o Bremen, ele pode ser titular pela primeira vez.