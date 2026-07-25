O futuro de Vinícius Júnior continua a alimentar a polémica no mercado de transferências, num contexto em que as negociações para a renovação do seu contrato com o Real Madrid estão emperradas.

O contrato do internacional brasileiro com o Real Madrid termina no verão do próximo ano, ao passo que as negociações para a sua renovação não registaram qualquer progresso concreto até ao momento.

O nome de Vinícius começou a circular nos bastidores dos grandes clubes da Premier League, embora as opções disponíveis para o astro brasileiro pareçam limitadas até agora, segundo o jornalista Ben Jacobs.

Ben Jacobs revelou que os representantes de Vinícius Júnior ofereceram o nome do extremo do Real Madrid ao Liverpool como uma possibilidade durante o atual mercado de transferências de verão. Ainda assim, o Liverpool não abriu quaisquer negociações sérias ou diretas para a contratação do jogador, uma vez que os reds se concentram atualmente no reforço da posição de extremo-direito.

Jacobs indicou que, caso Vinícius decida deixar o Real Madrid neste verão, o Arsenal continua a ser o único destino interessado neste negócio até agora, perante a ausência de um interesse real dos restantes clubes.

Referiu que o Arsenal lida com o dossier com cautela devido às complexidades internas do Real Madrid, mas está disposto a abrir a porta das negociações caso receba sinais positivos por parte do jogador e dos seus representantes.

E concluiu: "Ao mesmo tempo, a liga saudita continua a sonhar com a contratação do astro brasileiro, acreditando-se que o Al-Ahli seria o destino mais próximo caso o jogador demonstre disponibilidade para a transferência, sabendo-se que uma proposta de cinco anos no valor de mil milhões de euros já lhe tinha sido apresentada no ano passado".