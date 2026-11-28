Terceiro jogo sem vencer: desfalcado e com um jogador a menos durante boa parte da partida, o Bayern de Munique ficou no 0 a 0 com o Hamburgo. Veja as notas dos jogadores do Bayern.
Empate com o 1. FC Köln, derrota para o OSC Lille, discussões sobre Jamal Musiala, que está novamente fora por causa de uma lesão nas fibras musculares. Além disso, as lesões de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Harry Kane. O time de Munique chegou a Hamburgo abalado emocionalmente e desfalcado.
Vincent Kompany surpreendeu ao escalar Sacha Boey, Bara Ndiaye e Noah Codjo-Evora como titulares. O Bayern dominou boa parte do jogo, mas criou poucas chances. Aos 44 minutos, Joshua Kimmich recebeu cartão vermelho direto por uma agressão desnecessária.
O Borussia Dortmund pode abrir quatro pontos de vantagem na liderança da Bundesliga se vencer o Bayer Leverkusen no domingo.
Confira aqui o relato da partida do Bayern de Munique contra o Hamburgo.
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Bayern de Munique, notas contra o HSV: Jonas Urbig
Fez talvez a defesa mais inacreditável de sua carreira até agora. Aos 48 minutos, Urbig temeu, sem motivo, que um corte de Stanisic na direção do próprio gol pudesse ser interpretado como um recuo deliberado. Por isso, em vez de defender a bola com as mãos, cabeceou-a por cima do gol, pouco antes da linha. De maneira mais convencional, Urbig defendeu uma cobrança de falta ousada de Albert Grönbaek (45+1) e uma finalização de Sebastiaan Bornauw de perto (49). Nota: 2,5.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Sacha Boey
Após cinco participações breves, fez sua primeira partida como titular nesta temporada. Mostrou empenho, mas a falta de ritmo de jogo ficou evidente. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Min-Jae Kim
Muito seguro na defesa, como em uma disputa importante com Patson Daka, que havia escapado da marcação (23). Kim também contribuiu para o ataque: aos 19 minutos, lançou Ndiaye em profundidade para uma chance de gol; aos 60, driblou de forma espetacular até entrar na área adversária. Nota: 2.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Jonathan Tah
Entrou no time titular no lugar de Dayot Upamecano. Apareceu bem menos que seu companheiro de zaga Kim, mas teve uma atuação correta. Nota: 3.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Josip Stanisic
Continuou alternando entre os lados da defesa. Contra o HSV, Stanisic voltou a começar pela esquerda. Aos 48 minutos, afastou a bola na direção do próprio gol, provocando a defesa de cabeça de Urbig. Aos 63, teve muita sorte de não ser punido por um chute em Rössing-Lelesiit. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Joshua Kimmich
Aos 4 minutos, Kimmich quase marcou um gol olímpico. Depois, tentou comandar o time, mas não produziu lances decisivos até ser expulso com vermelho direto, pouco antes do intervalo, por um ato completamente desnecessário. Alexander Rössing-Lelesiit primeiro deu um leve empurrão em Kimmich, que reagiu puxando-o pelos cabelos e derrubando-o. Nota: 6.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Tom Bischof
Atuou bastante na dupla de volantes. Bischof teve, com folga, mais ações com a bola do que qualquer outro jogador do Bayern, venceu muitos duelos e deu alguns passes que abriram espaços. Nota: 3.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Lennart Karl
Sua má fase é cada vez mais difícil de explicar. Assim como contra o Köln e o Lille, Karl teve uma atuação muito fraca pela ponta direita diante do HSV. Foi substituído aos 52 minutos, aparentemente com problemas no quadril. Nota: 5.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Aleksandar Pavlovic
Participou bastante do jogo, mas acabou sem efeito na função de meia central. Nota: 4.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Bara Ndiaye
Antes desta partida, o senegalês de 18 anos havia somado duas aparições e um total de quatro minutos em campo nesta temporada. Contra o HSV, Ndiaye foi titular pela primeira vez, na posição pouco habitual de ponta esquerda. Aos 19 minutos, apareceu com perigo na área, mas seu chute foi bloqueado. No restante do tempo, pouco apareceu e foi substituído no intervalo. Nota: 4,5.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Noah Codjo-Evora
Depois de experiências malsucedidas com Karl, Bischof e Konrad Laimer, Kompany escalou Noah Codjo-Evora pela primeira vez como titular na posição mais avançada contra o HSV. O jovem atacante de 19 anos se apresentou repetidamente para receber a bola, mas, ainda assim, mal conseguiu participar do jogo. Fora um chute aos 9 minutos, não teve lances de destaque. Nota: 5.
Bayern de Munique, notas contra o HSV: Jogadores que entraram
Luis Diaz: Entrou no intervalo no lugar de Ndiaye, em sua segunda participação saindo do banco desde que se recuperou de uma ruptura de um feixe muscular. Diaz atuou pela ponta esquerda e deu ao menos um pouco mais de vida ao ataque do Bayern. Nota: 3,5.
Konrad Laimer: Substituiu Karl aos 52 minutos, passou a atuar como ponta direita e precisou sair aos 87 com problemas físicos. Nota: 4.
Nathaniel Brown: Entrou no lugar de Laimer pouco antes do fim. Sem nota.