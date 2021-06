Defesa é o problema da vez para Ramírez definir time do Inter

Dos três nomes que disputam uma vaga, um está lesionado e dois não vivem boa fase

Pressionado na busca por um melhor rendimento no Inter, o técnico Miguel Angel Ramirez encaminha o time para o jogo contra o Vitória, partida de volta da Copa do Brasil, que acontece na próxima quinta-feira (10), em Porto Alegre.

O principal problema para confirmar a equipe está na defesa, onde três jogadores disputam uma vaga, para atuar ao lado de Victor Cuesta. O zagueiro Lucas Ribeiro, o mais cotado para ser titular, recebeu uma pancada no tornozelo direito, na partida da semana passada contra o time baiano, e segue tratamento para tentar recuperar a tempo de poder ficar à disposição.

As outras duas alternativas são, Pedro Henrique e Zé Gabriel, que não foram bem na goleada sofrida contra o Fortaleza. Pedro Henrique foi expulso ainda no primeiro tempo e, Zé Gabriel marcou um gol contra e não vem tendo atuações destacadas. Por isso, o treinador colorado vai aguardar até o último instante por Lucas Ribeiro.

Suspeita de Covid-19

Foto: Silvio Avila/Getty

Além do problema no sistema defensivo, Ramírez aguarda para saber se poderá contar com os meias Maurício e Lucas Ramos: os dois ficaram de fora do jogo contra o Fortaleza por terem apresentado sintomas de Covid-19. Ambos estão em isolamento e aguardam o resultado do exame, que foi feito nesta terça-feira (8).

Maurício chegou a atuar como titular em algumas oportunidades no time colorado e foi elogiado pelo treinador. Lucas Ramos participou de algumas partidas no Campeonato Gaúcho, e foi relacionado nos últimos jogos do Brasileiro e Copa do Brasil.