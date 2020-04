Inter de Coudet tem melhor início de temporada desde 2014. Desafio é manter o ritmo

Eduardo Coudet tem um ótimo início de trabalho no Colorado, com 71,1% de aproveitamento antes da paralisação do futebol

O técnico Eduardo Coudet chegou ao com a missão de passar por uma dura fase preliminar na e implantar o seu estilo de jogo rapidamente, em um clube que busca reagir ao protagonismo recente do maior rival. Em início batalhador e de bom futebol, simbolizado na competição continental, o tem seu melhor começo de ano de 2014.



Até agora, os comandados do Chacho, apelido do treinador carregado da época em que ainda desfilava pelos campos sul-americanos, somaram nove vitórias, cinco empates e apenas uma (dolorida) derrota, um desempenho superior a todos os arranques desde 2015.



A última vez em que uma temporada começou também, ao menos numericamente, foi em 2014, quando o Inter conseguiu somar 11 vitórias, dois empates e duas derrotas. Naquela ocasião, porém, a equipe praticamente só jogou o neste período.



Em 2020, além do Estadual, o clube teve pela frente uma difícil disputa para chegar à fase de grupos na Copa; a mesma que, por exemplo, foi responsável por abreviar a campanha do nessa edição. Foram dois confrontos eliminatórios para os gaúchos, frente a Universidad de e -COL.



Soberano em ambos os duelos, ainda que tenha sofrido um pouco mais do que o necessário frente aos colombianos, o time gaúcho ainda abriu sua chave com uma imponente vitória por 3 a 0 sobre a e fechou sua fase inicial da temporada sul-americana, interrompida pelo Covid-19, com uma batalha diante do Grêmio, na Arena.

O professor segundo a classe! Elenco colorado avalia o trabalho de Chacho Coudet neste início de temporada. Imperdível! #VamoInter 🇦🇹🧣 https://t.co/IsaFDDzlCc — Sport Club Internacional (de 🏡) (@SCInternacional) April 1, 2020

2020: 9v, 5e, 1d - 71,1% de aproveitamento

2019: 10v, 1e, 4d - 68,8% de aproveitamento

2018: 7v, 4e, 3d - 55,5% de aproveitamento

2017: 8v, 5e, 2d - 64,4% de aproveitamento

2016: 6v, 8e, 1d - 57,7% de aproveitamento

2015: 8v, 5e, 2d - 64,4% de aproveitamento

2014: 11v, 2e, 2d - 77,7% de aproveitamento

O arquirrival, que coestrelou um espetáculo de oito expulsões no empate sem gols pelo torneio sul-americano, foi justamente o único time a derrotar a equipe de Coudet. O 1 a 0 pelo Campeonato Gaúcho, com gol de Diego Souza , porém, não parece manchar o promissor início de trabalho do argentino.Dentre as características apresentadas até aqui, a que chama mais atenção é a pressão na marcação sobre o adversário. A ideia é ter o controle do jogo com a bola no pé e sufocar o adversário quando perdê-la.O resultado: um ataque razoavelmente produtivo, com 23 gols nos 15 duelos disputados, e uma defesa fenomenal. São apenas sete gols sofridos, todos no Estadual, com seis jogos sem ser vazado na Libertadores.