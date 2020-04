Defensor do Lokomotiv morre após parada cardíaca enquanto treinava em casa

O futebol russo está em choque. O Lokomotiv Moscov, informou que Innokentiy Samokhvalov, de apenas 22 anos, morreu subitamente, em pleno treino durante o período de confinamento causado pela pandemia do novo coronavírus.

Samokhvalov era uma pessoa "gentil e boa, um bom amigo, e a sua morte deixa o Lokomotiv em estado de choque".

Segundo as primeiras investigações, a morte do jovem jogador teria ocorrido em decorrência de uma parada cardíaca.

Samokhvalov estava no clube desde 2015 e ainda não havia estreado na equipe principal do Lokomotiv. Atualmente ele estava emprestado para o Kazanka, filial que disputa a terceira divisão.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.



He had a wife and a son.



Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d