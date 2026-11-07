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O lateral do Liverpool Jeremie Frimpong foi oferecido ao Al-Hilal, um dos principais clubes da Liga Saudita, enquanto considera uma saída surpreendente de Merseyside após apenas 18 meses. Contratado junto ao Bayer Leverkusen por € 40 milhões no verão de 2025, o jogador da seleção dos Países Baixos, de 25 anos, está aberto a iniciar uma nova etapa no Oriente Médio.

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Defensor holandês é oferecido a gigantes sauditas

Segundo o winwin, intermediários apresentaram Frimpong como possível reforço do Al-Hilal, e o defensor está disposto a deixar a Inglaterra menos de dois anos após o início de seu contrato de longa duração. Contratado para suceder Trent Alexander-Arnold após a transferência do jogador formado nas categorias de base para o Real Madrid, o holandês tem encontrado dificuldades para repetir sua melhor forma em Anfield. Por isso, uma transferência para a liga saudita surgiu como possibilidade concreta.

Lesões recorrentes atrapalham passagem por Merseyside

Frimpong chegou à Inglaterra com um currículo de peso após marcar 23 gols em 133 partidas da Bundesliga pelo Leverkusen, clube que ajudou a conquistar a dobradinha invicta da liga e da DFB-Pokal em 2023-24, além da DFL-Supercup de 2024. Sua primeira temporada em Merseyside, porém, rendeu apenas 35 jogos em todas as competições, incluindo 21 pela Premier League sem marcar nenhum gol.

Naquela primeira campanha, seus únicos dois gols vieram na estreia oficial contra o Crystal Palace, na Community Shield, e, mais tarde, na Copa da Inglaterra. Problemas físicos interromperam seu ritmo repetidas vezes. O episódio mais recente ocorreu em 17 de outubro, quando sofreu uma nova lesão muscular pouco depois de entrar no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Brentford.

Ausências na seleção agravam dificuldades no clube

As dificuldades persistentes no futebol nacional e os problemas físicos também custaram ao defensor seu lugar na seleção da Holanda, pela qual disputou 15 partidas e marcou um gol. O ex-técnico da seleção Ronald Koeman o deixou fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026 por preocupações com seu desempenho.

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Sua ausência da seleção da Holanda continuou sob o comando do atual técnico Xavi, que deixou o lateral-direito lesionado fora da convocação para a Data Fifa de novembro. Enquanto Frimpong segue em tratamento em Liverpool, seus compatriotas viajarão para enfrentar a Grécia em 14 de novembro antes de visitarem o Olympiastadion, em Berlim, para encarar a rival Alemanha três dias depois.

Liverpool terá desafio em Londres pela frente

Ainda afastado pela lesão muscular sofrida contra o Brentford no mês passado, Frimpong ficará de fora novamente quando o Liverpool de Andoni Iraola visitar o Crystal Palace pela 10ª rodada da Premier League neste domingo. Após a viagem ao sul de Londres, o calendário nacional será interrompido pela última Data Fifa do ano. Essas duas semanas darão ao holandês tempo para trabalhar em sua recuperação enquanto avalia uma possível transferência para a Arábia Saudita em janeiro.