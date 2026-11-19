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Strahinja Pavlovic fez uma comparação bastante bizarra. O defensor do AC Milan participou do podcast sérvio SS Calcio e foi questionado, entre outros assuntos, sobre seu ex-técnico Sérgio Conceição. Pavlovic chamou os métodos adotados pelo treinador português de 'semelhantes aos de Hitler'.

Pavlovic, de 25 anos, chegou ao Milan no verão de 2024 e trabalhou com quatro técnicos no clube até agora: Paulo Fonseca, Conceição, Massimiliano Allegri e seu atual treinador, Rúben Amorim.

Conceição assumiu o comando do Milan no fim de 2024 e começou muito bem, com a conquista da Supercopa, mas acabou ficando apenas seis meses antes de ser substituído por Allegri.

"Conceição proibiu a Nutella e, desde então, nunca mais nos permitiram comê-la", relembra Pavlovic sobre o período de Conceição. "Ele é um homem legal, gosto dele, mas tinha métodos duros. Semelhantes aos de Hitler."

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"Fomos para um jogo fora de casa e nos separamos no hotel. Os jogadores ficaram juntos, e o restante ficou do lado de fora. Joelheiras e cotoveleiras eram obrigatórias durante os treinos. Fizesse um frio de congelar ou 35 graus, tínhamos que usá-las."

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"Três dias antes de uma partida, alguns jogadores foram a um show e ficaram lá até as 23h. Ele tinha assistentes, ou espiões, que lhe passavam informações, e fez tanto alarde que nenhum daqueles cinco ou seis jogadores pôde entrar em campo no jogo seguinte."

"No primeiro encontro como técnico do Milan, ele chegou 40 minutos atrasado", diz Pavlovic, dando um terceiro exemplo dos 'métodos' de Conceição. "Todos os jogadores e a comissão técnica estavam esperando por ele. Ele estava em seu escritório. Queria deixar claro para todos quem mandava. Fez de propósito."

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Pavlovic fala de forma mais positiva sobre seu período sob o comando de Allegri, que na temporada passada não conseguiu levar o Milan à Liga dos Campeões. "Foi sob o comando dele que mais evoluí desde que cheguei à Itália."

"Como defensor, tenho boa velocidade, força e capacidade de sair jogando com a bola. Também posso avançar e marcar gols, mas a parte tática sempre foi meu ponto fraco", afirmou Pavlovic.