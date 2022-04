Defensa y Justicia x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Defensa y Justicia e Atlético-GO se enfrentam nesa terça-feira (12), no Estádio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Defensa y Justicia x Atlético-GO DATA Terça-feira, 12 de abril de 2022 LOCAL Estádio Norberto ‘Tito’ Tomaghello - Buenos Aires, Argentina HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Daniel Jayo/Getty Image

A Conmebol TV, na TV fechada, é o veículo que vai transmitir o jogo desta terça-feira, no Estádio Norberto ‘Tito’ Tomaghello.

Qual o número da Conmebol TV nas operadoras?

Sky

canais 220, 221, 222 e 223 SD; 620, 621, 622 e 623 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

canais 211, 212, 213 e 214 SD: 711, 712, 713 e 714 HD

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de conquistar o título goiano, o Atlético-GO vai em busca da Copa Sul-Americana. Para esta temporada, a equipe está classificada no Grupo F, com a LDU, Defensa y Justicia e Antofagasta.

Nesta temporada, a equipe disputou 20 jogos, somando 13 vitórias, quatro empates e três derrotas. Além disso, o Atlético-GO conquistou uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. O Dragão começou bem a competição continental. Diante da sua torcida, na 1ª rodada, goleou a LDU. Em seguida, pelo Brasileirão, o time goiano empatou com o Flamengo. Agora, fora de casa, encara a equipe argentina em busca a liderança isolada do Grupo F.

Os argentinos também vem embalados após golear o Talleres por 5 x 1 pela Copa da Liga Argentina, da qual são vice-líderes. Antes disso, pela Sul-Americana, o Defensa y Justicia superou o Antofagasta fora de casa por 3 x 1. O Defensa y Justicia conquistou a Sula em 2020 e, posteriormente, a Recopa em 2021. A última, por sua vez, o clube levou o título após derrotar o Palmeiras nos pênaltis na decisão.







O Dragão fechou a preparação para enfrentar o Defensa y Justicia. 22 jogadores estão convocados para segundo jogo da @SudamericanaBR! 🇹🇹🇧🇷



Todas as informações no site oficial do Dragão: https://t.co/XCWim4KtWi#DRAGÃO #DragãoNaSula

📸: Bruno Corsino pic.twitter.com/nZ8qsrL5wa — Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 11, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Flamengo Brasileirão Série A 9 de abril de 2022 Atlético-GO 4 x 0 LDU Copa Sul-Americana 5 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Atlético-GO Brasileirão Série A 17 de abril de 2022 16h (de Brasília) Atlético-GO x Cuiabá Copa do Brasil 21 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Talleres 1 x 5 Defensa y Justicia Copa da Liga Argentina 9 de abril de 2022 Antofagasta 1 x 3 Defensa y Justicia Copa Sul-Americana 6 de abril de 2022

Próximas partidas