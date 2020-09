Defeito no avião obriga Real Madrid a ir de ônibus para enfrentar o Real Sociedad

Equipe merengue teve problemas neste domingo (20), horas antes de estrear no Campeonato Espanhol

O dia da estreia do no Campeonato Espanhol não começou de forma tranquila. De acordo com a Cadena SER, um defeito no sistema hidráulico do avião que deveria transportar a comitiva "merengue" para San Sebastían, onde, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), enfrenta a Real Sociedad, alterou os planos de transporte dos atuais campeões espanhóis.

O Real precisou mudar de avião e de rota: agora, seguem da capital para e, a partir daí, a viagem será feita de ôninus até San Sebastián. Antes prevista para às 12h local (7h de Brasília), agora a chegada dos comandados de Zinedine Zidane à cidade basca será às 10h (de Brasília).

Vale destacar que os merengues ganharam uma semana a mais de descanso por ter disputado a .