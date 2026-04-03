Dedução de pontos ou rebaixamento... A Comissão de Fiscalização Financeira surpreende o Al-Nasr com uma decisão inesperada

Reportagens da mídia revelaram uma notícia chocante para o clube saudita Al-Nassr, já que se espera que a Comissão de Fiscalização Financeira tome medidas regulatórias nos próximos dias para acompanhar a situação financeira da equipe, especialmente no que diz respeito aos gastos, em uma ação que pode afetar a gestão do “Al-Alamy” e sua estabilidade financeira no futuro próximo.

Essas notícias surgem após a grande vitória sobre o Al-Najma, por 5 a 2, na noite de sexta-feira, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.

De acordo com o programa “Nadina”, a Comissão de Fiscalização Financeira colocou o Al-Nasr sob “fiscalização rigorosa”, uma decisão que poderá afetar as contratações do clube no futuro.

Sobre o assunto, o consultor jurídico Ahad Al-Sheikhi declarou ao programa “Nadina”: “Colocar o Al-Nasr sob supervisão rigorosa não é algo comum, pois o clube terá de obter autorização prévia antes de assinar com qualquer jogador ou treinador cujo contrato ultrapasse 500 mil riyals”.

E concluiu: “Em caso de descumprimento, o clube estará sujeito a sanções da Liga que podem chegar à dedução de pontos ou ao rebaixamento para a primeira divisão”.

Essas notícias causaram indignação nas redes sociais, já que a torcida considera que o Al-Nasr não gastou dinheiro como os outros clubes.