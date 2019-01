Dedé não é inegociável e Flamengo estuda subir proposta para contratar zagueiro do Cruzeiro

Direção do clube carioca aposta na vontade do jogador e segue trabalhando para fechar com zagueiro da Seleção Brasileira

A direção do Flamengo mostra que está disposta a montar um elenco de peso para o técnico Abel Braga em 2019. Após praticamente acertar as chegadas de Arrascaeta e Gabigol, o Rubro-Negro não desistiu do acerto com o zagueiro Dedé, do Cruzeiro.









Representantes do clube já sabem que, diferente do que fora informado recentemente, o jogador não é inegociável e por isso já se organizam para aumentar a proposta pelo acerto com o atleta.



De acordo com fontes ligadas ao clube carioca, a oferta precisa superar o valor pago pelo zagueiro Rodrigo Caio (22 milhões de reais), devendo chegar aos 29 milhões de reais. Pesa também a favor do Flamengo a vontade do jogador em retornar ao Rio de Janeiro, onde iniciou a carreira profissional e vive sua família.