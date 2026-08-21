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imago-sport-1081371576.jpgZUMA Press Wire

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Deco viaja a Portugal: o Barcelona fechou a contratação do novo atacante?

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O Barça se movimenta nos últimos dias do mercado prevendo o fracasso na contratação de Álvarez

Deco, diretor esportivo do Barcelona, deslocou-se à capital portuguesa, Lisboa, nesta sexta-feira, num momento em que o clube catalão mantém suas movimentações intensas para resolver o processo de contratação de um novo centroavante de referência, a menos de duas semanas do fechamento do mercado de transferências de verão.

O Barcelona vive dias decisivos em termos de mercado de transferências, já que o clube ainda precisa reforçar a posição de camisa 9, diante das grandes dificuldades que enfrentam seus esforços para contratar o argentino Julián Álvarez.

De acordo com o que revelou a rádio "RAC 1" e confirmou o jornal "Sport", Deco deixou ao meio-dia de hoje o terminal de passageiros número 1 do aeroporto de Barcelona rumo a Lisboa, onde o aguarda uma agenda cheia de reuniões relacionadas ao planejamento esportivo e ao mercado de transferências.

Um novo atacante no topo das prioridades de Deco

O diretor esportivo do Barcelona coloca o processo do atacante entre suas principais prioridades durante sua viagem à capital portuguesa, num momento em que o clube trabalha para analisar várias opções de reforço do setor ofensivo.

As negociações do Barcelona em torno de Julián Álvarez complicaram-se consideravelmente, o que levou a diretoria do clube a se movimentar paralelamente em mais de uma frente e a preparar alternativas caso não seja possível concretizar o negócio.

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Os nomes de dois jogadores que atuam no Campeonato Português vêm sendo associados ao Barcelona nas últimas semanas: Luis Suárez, atacante do Sporting de Lisboa, e Vangelis Pavlidis, atacante do Benfica.

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Deco trará um novo negócio de Lisboa?

A identidade das pessoas ou dos clubes com quem Deco pretende se reunir durante sua visita a Lisboa ainda é desconhecida, enquanto se espera que o diretor esportivo do Barça aproveite a viagem para realizar diversas reuniões e dar andamento a alguns processos relacionados ao mercado de transferências.

Ao mesmo tempo, fontes dentro do Barcelona haviam desmentido anteriormente todas as notícias veiculadas sobre o interesse do clube em contratar Luis Suárez, negócio que o jornalista Fabrizio Romano havia revelado.

A pergunta que fica agora é se a viagem de Deco a Lisboa está realmente ligada ao processo do novo atacante ou se ocorre no âmbito de outros processos nos quais o clube catalão vem trabalhando durante os últimos dias do mercado de transferências.

Com a aproximação da data de fechamento do mercado de transferências, os próximos dias podem registrar desenvolvimentos importantes nos esforços do Barcelona para definir a identidade do atacante que reforçará seu setor ofensivo, diante da continuidade do trabalho em mais de uma opção, prevendo o eventual fracasso do negócio de Julián Álvarez.

O processo do novo atacante do Barcelona está ligado ao destino das participações do jovem egípcio Hamza Abdelkarim, que ganhou a confiança do técnico alemão Hansi Flick durante o período de preparação para a nova temporada.

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