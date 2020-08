Deco reforça ‘fim de ciclo’ no Barça e avisa: ‘Reformulação sem Messi seria um erro’

Ídolo lusobrasileiro rechaça perda de identidade e critica escolhas no mercado para suprir saídas de Xavi, Iniesta e Neymar

A histórica goleada por 8 a 2 sofrida para o de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões colocou em xeque a “identidade” do nos últimos anos. Deco, que defendeu a equipe catalã durante quatro temporadas, prefere mesmo encarar a crise como um “fim de ciclo”.

“Não acho que o Barcelona tenha perdido a identidade, acho sim que é o fim de um ciclo. Se pararmos para pensar, não temos mais Xavi e Iniesta, e perdemos Neymar no meio do caminho. Muitos dos grandes jogadores caminham para uma fase final de carreira, o que é natural. A renovação da segunda linha não foi feita da melhor forma. A segunda linha de opções, onde teria sido possível aumentar esse tempo de vida útil do Barcelona, não foi feita. As contratações que foram feitas não surtiram efeito. É muito fácil falar, mas perder Xavi, Iniesta e Neymar… como você consegue cobrir essas posições? O erro aí, sei lá, foi que esses três jogadores foram difíceis de cobrir”, explica o ex-jogador lusobrasileiro, durante o Santander Media House, em Lisboa, numa entrevista exclusiva à Goal.

A conturbada fase do Barça mexe automaticamente com o futuro de Lionel Messi. Capitão e ídolo, o argentino, além de cobrar insistentemente reforços de peso. já não descarta uma saída.

“Se nós falarmos, por exemplo, do Bayern de Munique, existem ali dois ou três jogadores que estão no clube há anos, Tomas Muller, Boateng… O Messi continua sendo um dos maiores jogadores do mundo, continua tendo capacidade para liderar o Barcelona em qualquer projeto que seja. Mas é natural que exista um apoio de grandes jogadores do lado. Seria um erro nos próximos dois ou três anos fazer um projeto que não seja ligado ao Messi”, destacou Deco.

“Faria bem ao Messi sair? Faria bem ao Messi voltar a ganhar com o Barcelona. É o primeiro objetivo dele. É difícil desassociar a imagem do Messi do Barcelona. A saída dele seria uma surpresa, é óbvio, mas somente ele próprio para responder. Nos adaptamos a vê-lo no Barcelona. Como disse antes, seria um erro fazer uma reformulação sem o Messi”, finalizou.