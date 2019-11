Deco exalta gestão do Flamengo e vê Jorge Jesus como 'cereja do bolo'

Ídolo lusobrasileiro acredita que o sucesso do treinador no Brasil é acima de tudo motivado pelo trabalho dos dirigentes

Líder isolado do Brasileirão e finalista da . O segredo do sucesso do passa pelo trabalho de Jorge Jorge... e principalmente pela própria gestão do clube. Pelo menos, é assim que o ex-meia lusobrasileiro Deco enxerga o atual momento do clube carioca.

"O sucesso do Jorge Jesus no Flamengo tem a ver com a gestão do próprio clube nos últimos cinco anos. O Flamengo passou por um processo que é difícil de ser visto em outros clubes brasileiros. Não é fácil manter um equilíbrio no . Conseguiu isso, criou uma base e abriu assim espaço para que o treinador pudesse ter êxito", destacou o ídolo de , e , nesta terça-feira, durante a WebSummit, em Lisboa.



"Não adiantava nada também o Flamengo ter boa estrutura e jogadores de qualidade, mas sem contar com um grande treinador. Tem hoje um treinador de alto nível. Ele [Jorge Jesus] está fazendo um trabalho espetacular. É a cereja do bolo no trabalho que clube tem feito", completou.

Ainda na visão de Deco, que tem história no arquirrival , onde foi bicampeão brasileiro, e hoje trabalha como empresário na Europa, a qualidade de JJ sempre foi visível.

"Sempre foi um grande treinador em , talvez tenha tido poucas oportunidades de provar isso em clubes ainda mais importantes. Fez isso no Braga e também no . Todos sabemos da capacidade e da exigência do trabalho dele. Achava que a maior dificuldade dele no Brasil seria a adaptação aos jogadores e ao futebol em si. Mas, pela experiência que tem, sabia que teria sucesso", completou.