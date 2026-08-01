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Deco arma o cerco em torno de atacante letal que marcou três gols históricos nas redes do Barcelona

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A busca por um atacante segue em andamento

O Barcelona segue com seus esforços intensos para fechar a contratação de um novo atacante que comande o setor ofensivo da equipe catalã na próxima temporada, em meio à continuidade das negociações para garantir o argentino Julián Álvarez, enquanto nomes alternativos surgem na mesa do diretor esportivo Deco.

O jornal espanhol "As" revelou que o atacante grego Vangelis Pavlidis, destaque do Benfica de Portugal, está entre as opções analisadas pela diretoria catalã como plano alternativo caso a negociação por Álvarez emperre.

O interesse em Pavlidis aumentou após a grave lesão sofrida por Ely Junior Krupi, que ficará afastado dos gramados por um período entre 3 e 4 meses devido a uma fratura no metatarso, o que coloca o Barcelona diante da necessidade urgente de reforçar seu setor ofensivo.

Apesar de Pavlidis não encabeçar a lista de prioridades do clube, suas características técnicas e sua clara capacidade de finalização, além de seu custo relativamente baixo em comparação com as outras alternativas, o tornam uma opção atraente para a direção esportiva.

O futuro da negociação está intimamente ligado à situação de Ferran Torres, que ainda conta com a confiança do técnico Hansi Flick, e o clube busca renovar seu contrato. No entanto, sua eventual saída durante a atual janela de transferências daria a Deco maior espaço de manobra no mercado.

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Pavlidis possui um retrospecto de gols impressionante, tendo marcado 30 gols e dado 6 assistências em 53 partidas por todas as competições na última temporada, depois de se juntar ao Benfica por 18 milhões de euros vindo do clube holandês AZ Alkmaar em 2024.

O jogador de 27 anos reforçou sua posição nesta semana ao marcar quatro gols contra o St. Gallen da Suíça nas eliminatórias de acesso à Liga Europa, colocando seu nome novamente sob os holofotes europeus.

Pavlidis carrega uma lembrança marcante para a torcida do Camp Nou, tendo marcado um hat-trick histórico em apenas 29 minutos contra o Barcelona durante uma partida da fase de grupos da Liga dos Campeões na última temporada, em Lisboa, tornando-se o jogador mais rápido a alcançar esse feito contra a equipe catalã em competições europeias, apesar de o Blaugrana ter vencido no fim das contas por 5 a 4 em uma partida emocionante.

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