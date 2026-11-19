Limitações financeiras custaram ao Barcelona um alvo prioritário
O Barcelona tentou contratar Luis Diaz na janela de transferências do verão de 2025, mas as rígidas limitações financeiras inviabilizaram a negociação. Sem conseguir fechar a contratação, o clube catalão viu o colombiano deixar o Liverpool rumo ao Bayern de Munique em uma transferência avaliada em 75 milhões de euros, segundo relatos. Desde então, o jogador de 29 anos tem se destacado.
Diaz não foi o único nome de peso que o Barcelona deixou escapar desde que Deco assumiu o comando do recrutamento, em 2023. As restrições do Fair Play Financeiro e as altas exigências salariais já haviam obrigado o clube a desistir de uma tentativa de contratar Bernardo Silva que se estendeu por várias janelas, permitindo que o meio-campista se juntasse ao arquirrival Real Madrid sem custos de transferência no início deste ano.
O verão passado também trouxe frustração na busca por um novo centroavante para substituir Robert Lewandowski. O Atlético de Madrid se recusou a vender Julian Alvarez, campeão da Copa do Mundo de 2022, o que levou Deco a contratar Gabriel Jesus, do Arsenal, em vez dele.
Deco destaca Diaz em entrevista a programa de rádio
Em entrevista ao programa de rádio catalão Tot Costa, Deco falou sobre os jogadores que não conseguiu levar ao Camp Nou. Questionado sobre quem, acima de todos os outros, mais queria contratar, o diretor esportivo respondeu de forma direta: "Luis Diaz".
Deco era o principal defensor da contratação do atacante, que havia muito tempo considerava ideal para o projeto esportivo do Barcelona. O ex-jogador da seleção portuguesa valorizava a velocidade, a intensidade, a versatilidade no ataque e a capacidade de superar marcadores do colombiano.
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Dinheiro e decisões do técnico moldaram a estratégia de contratações
Essas negociações frustradas mostram o equilíbrio delicado que Deco precisou manter ao reformular o elenco do campeão de La Liga. As restrições econômicas determinaram repetidamente o que o Barcelona podia fazer no mercado, obrigando a diretoria a deixar de lado alvos prioritários como Silva e Diaz em busca de alternativas.
Os obstáculos financeiros não foram os únicos: o alinhamento com a comissão técnica também influenciou as decisões finais. Deco defendeu a contratação do zagueiro da Inter Alessandro Bastoni, mas o técnico Hansi Flick decidiu não avançar por uma negociação pelo italiano.
Bastoni segue no radar de Deco no Camp Nou
Apesar da posição anterior de Flick, Bastoni segue firme no radar de Deco. O diretor do Barcelona continua admirando o jogador de peso da Serie A e ainda quer levá-lo ao Camp Nou.