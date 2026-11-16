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O Barcelona intensificou suas movimentações na janela de transferências de inverno em busca de um novo reforço para o setor defensivo, diante das lesões que atingiram o elenco e da queda de solidez defensiva em alguns grandes confrontos.

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Segundo o jornal espanhol "AS", as lesões sofridas por Jules Koundé, Eric García e Andreas Christensen, somadas a certa insegurança defensiva demonstrada nos jogos grandes, levaram a comissão esportiva do Barcelona, comandada por Deco, a intensificar suas movimentações no mercado em busca de um zagueiro de destaque que possa ser contratado em janeiro.

O assunto já estava na mesa da diretoria do Barcelona havia algum tempo. Paralelamente às investidas para contratar Rodri, o clube chegou a consultar o Manchester City sobre a situação do croata Josko Gvardiol, apesar de o jogador ter renovado contrato com o clube inglês até 2031.

Gvardiol era a opção ideal procurada pelo Barcelona, por ser um zagueiro canhoto que já tem experiência apesar da pouca idade, 24 anos, e que também pode atuar como lateral-esquerdo.

No entanto, a concretização do negócio parece impossível neste momento, a não ser pela possibilidade de contar com o jogador por empréstimo, e apenas se o clima tenso dentro do Manchester City continuar se agravando.

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No mesmo contexto, a emissora "Sky Sport Alemanha" voltou a colocar, há poucos dias, o nome de Jonathan Tah em evidência. O zagueiro alemão foi ligado ao Barcelona há duas temporadas, quando seu contrato com o Bayer Leverkusen estava perto do fim, mas acabou optando pela transferência para o Bayern de Munique.

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A contratação de Tah também parece difícil para o Barcelona, seja em uma transferência definitiva, seja por empréstimo, embora ele não seja titular absoluto e reveze com Dayot Upamecano e Kim Min-jae.

Desde a saída de Iñigo Martínez, cresceram dentro do Barcelona os pedidos pela contratação de um zagueiro com perfil de liderança e grande experiência, a fim de aumentar as chances da equipe na disputa pelo título da Liga dos Campeões.

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Na temporada passada, Deco avançou bastante nas negociações com Alessandro Bastoni, mas a Inter de Milão exagerou nas exigências financeiras. Além disso, Hansi Flick desistiu da ideia de contratar o jogador depois de vê-lo ser expulso no confronto entre Bósnia e Itália, que antecedeu o novo fracasso da seleção italiana em se classificar para a Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, surgiu a oportunidade de contratar Rodri, e o dinheiro que estava reservado para Julián Álvarez ou para um novo zagueiro passou a ser direcionado para fechar a contratação do meio-campista madrilenho.

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De volta à estaca zero

O Barcelona voltou à estaca zero na questão do reforço para a zaga, depois que Flick e Deco acreditaram que dar mais confiança a Gerard Martín, junto com as peças disponíveis, seria suficiente para cobrir a posição.

Ao mesmo tempo, Flick havia decidido utilizar Eric García como lateral-direito, o que limitou as opções de zagueiros de ofício a Pau Cubarsí, Christensen e Gerard Martín.

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O número parece insuficiente, sobretudo porque o zagueiro dinamarquês sofre lesões com frequência, o que aumenta a necessidade de a equipe acrescentar uma nova peça à defesa.

Três meses após o início da temporada, Flick admitiu a possibilidade de contratar um novo zagueiro se as circunstâncias permitirem, mas a dificuldade do mercado e as restrições impostas ao Barcelona pelas regras do Fair Play Financeiro complicam a missão.

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Nesse sentido, o jornal "La Vanguardia" informou, há dez dias, que o Barcelona só poderá fazer novas contratações em janeiro se alguns jogadores deixarem o elenco.

A lista de opções do Barcelona inclui outros nomes: o empresário André Cury continua oferecendo o zagueiro Nathan ao clube, e Jon Martín agrada aos dirigentes do time catalão.

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No entanto, Deco foi claro durante a última janela de verão sobre o perfil do reforço desejado, ao afirmar que o zagueiro contratado precisa ter experiência comprovada e ser capaz de contribuir de imediato, sem necessidade de um longo período de adaptação.

Cristian Romero chegou a estar na lista de candidatos a reforçar o Barcelona, mas o fato de não ter o perfil de zagueiro canhoto fez com que fosse descartado.

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O desafio para Flick e Deco é como conduzir essa questão nos próximos meses, sobretudo porque o diretor esportivo do Barcelona costuma, a cada temporada, surpreender a imprensa com nomes que nunca haviam sido ventilados.

Se Deco já conseguiu avançar por Karim Adeyemi e Gabriel Jesus no passado, as opções com que ele pode surpreender a todos desta vez seguem abertas a todas as possibilidades.