Declarações preocupantes do Arsenal e do City... O presidente do Lille revela sua posição sobre Bouadi

Apesar do aumento significativo do valor de mercado de Ayoub Bouadi durante a Copa do Mundo de 2026 e do interesse de vários grandes clubes europeus em contratá-lo, com destaque para o Arsenal e o Manchester City, Olivier Létang, presidente do clube francês Lille, afirmou que o meio-campista da seleção marroquina pode continuar sua carreira no time por mais uma temporada.

O jornal francês “L’Équipe” informou que o futuro de Bouadi é alvo de grande interesse, tendo em vista a admiração de grandes clubes europeus por suas habilidades, e destacou que as especulações de que seu valor possa chegar a 100 milhões de euros podem mudar o cenário.

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Mas Litang esclareceu a posição do clube em relação ao jogador, dizendo: “Nunca falei sobre valores. Mas há muito poucos clubes, hoje em dia, capazes de contratar um jogador da qualidade de Ayoub, que ainda tem apenas 18 anos”.

E sobre qual ambiente seria melhor para ele continuar crescendo e se desenvolvendo, o presidente do Lille disse em declarações à imprensa: “Nos reunimos após seu retorno da Copa do Mundo, e ele tem contrato conosco até 2029. Não posso revelar o que conversamos. Tudo ainda é possível, mas minha opinião é que ele deve ficar mais uma temporada conosco”.

E acrescentou: “Estou convencido de que há chances muito grandes de ele ficar conosco, e ele ficará muito feliz com isso... Até agora, não conduzi nenhuma negociação, pois me recusei a entrar em qualquer discussão com os clubes capazes de pagar o valor da sua transferência, e o que digo a todos é que não há motivo para pressa”.

E continuou: “Estamos muito tranquilos, e Ayoub também está extremamente tranquilo e feliz aqui, o que reflete a posição e a força do clube no momento. Vamos reavaliar a situação com base no que acontecer nas próximas semanas... Precisamos estar preparados para todas as possibilidades, embora eu acredite, mais uma vez, que as chances de ele permanecer conosco sejam muito grandes. E se ele acabar saindo, precisamos estar prontos e nos preparar para isso da maneira adequada”.