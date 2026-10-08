Alguns clubes da Premier League inglesa ficaram "atônitos" com os comentários feitos pelo primeiro-ministro britânico Andy Burnham, que pareceram minimizar a sentença proferida contra o Manchester City, a tal ponto que agora estão "preocupados" com a interferência política no processo de recurso.

O Manchester City foi oficialmente condenado pela Premier League inglesa, em 114 das 115 acusações feitas contra ele, por irregularidades financeiras.

O primeiro-ministro britânico havia declarado à rede "BBC" que ficaria "extremamente preocupado" se os proprietários do Manchester City decidissem vender o clube após sua condenação por violações das regras financeiras da Premier League inglesa.

De acordo com a emissora britânica "BBC", as declarações do primeiro-ministro britânico colocaram o órgão regulador independente do futebol em uma situação difícil.

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Burnham vem sofrendo pressão crescente no que diz respeito à sua relação com os proprietários do clube, de Abu Dhabi, durante seu período no cargo de prefeito da Grande Manchester.

O nível de escrutínio chegou a tal ponto que a líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, exigiu que o gabinete do primeiro-ministro divulgasse todos os detalhes das reuniões entre o primeiro-ministro e figuras importantes do clube.

Fontes de alto escalão do clube disseram que consideraram os comentários "extremamente estranhos" e que são "na melhor das hipóteses ingênuos e na pior das hipóteses extremamente manipuladores, e isso não dá uma boa imagem".

Outra fonte disse que o episódio foi "infeliz", enquanto outra fonte afirmou ter ficado surpresa com o fato de o primeiro-ministro ter "falado de forma equivocada".

Uma comissão independente realizou uma audiência que durou 42 dias em 2024, a qual levou à sentença anunciada no mês passado, restando ainda uma audiência sobre as punições.

Uma comissão de recurso independente e separada analisará o recurso do Manchester City, e o clube continua a negar ter cometido qualquer irregularidade.



