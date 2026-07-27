Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Jonathan TahGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Declarações duríssimas! Jonathan Tah, do Bayern de Munique, acerta contas com empresários gananciosos de jogadores

Bundesliga
J. Tah
Bayern de Munique

Jonathan Tah, patrão da defesa do Bayern de Munique, olhou para o setor dos agentes de jogadores com declarações notáveis e praticamente não deixou pedra sobre pedra.

"Há tanta coisa que acontece pelas costas dos jogadores que o jogador nem sequer se apercebe", começou por dizer Tah. "Não se pergunta e, na verdade, também não se quer ter nada a ver com isso. No fim, enquanto jogador, ganhas menos dinheiro porque o empresário faz um acordo com o clube e mete ele próprio o dinheiro ao bolso", prosseguiu no podcast de Tim Gabel, criticando, ao mesmo tempo, também os jogadores imaturos que colocam toda a responsabilidade pela própria vida nas mãos desses empresários.



Perante a observação do anfitrião do podcast de que os empresários, em parte, criavam os jogadores "como bebés gigantes", Tah disse: "Estás a tirar-me as palavras da boca. Acho tão mau observar isso em alguns casos, porque esse bebé gigante que ali está tem depois quase 30 anos, ou já passou dos 30, e tu só pensas: 'Bro, já alguma vez olhaste para ti próprio?' Também se trata de dinheiro, mas não só, trata-se da tua vida inteira", repreendeu o internacional alemão.

Os empresários e o ambiente mais próximo seriam determinantes para o desenvolvimento da personalidade de um jogador, e não ajuda quando há "demasiados yes-men". "Quando cresces, chega a certa altura o momento em que deixas o papel de criança e assumes tu próprio a responsabilidade. Conheces uma mulher, um dia tens de sustentar a família. Como é que queres fazer isso se os teus pais te mantêm sempre pequeno e nem te dão a possibilidade de te desenvolveres?", questionou Tah na sua comparação.

Amistosos de clubes
FC Rottach-Egern crest
FC Rottach-Egern
REG
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Tah sobre empresários duvidosos: "Isto não se pode aceitar"

Embora Tah não quisesse pôr todo o setor dos empresários no mesmo saco ("Nem todos são assim"), "é preciso falar sobre isso, porque ainda há demasiados que são exatamente assim. Isto não se pode aceitar, não dá". O jogador de 30 anos quantificou em "70 por cento" o número de empresários no futebol profissional que considera mais duvidosos e que fizeram soar os alarmes: "Nem todos são completamente nojentos e enganam deliberadamente outra pessoa. Estou a falar muito conscientemente daqueles em relação aos quais tenho a sensação de que o ambiente à volta são só yes-men, que não querem que o jogador cresça e se liberte."

O internacional alemão é atualmente representado pelo empresário estrela Pini Zahavi e pelo seu colaborador alemão Maxi Bielefeld, e disse estar muito satisfeito. "No futebol há sempre muita emotividade envolvida e, quando se trata deste tipo de coisas, é preciso deixá-la de lado. Estamos a falar de negócios, por isso estamos aqui sentados como homens de negócios e não como futebolistas. Acaba com essa porcaria e vamos falar como homens de negócios. É isso que gosto no Pini", elogiou o seu empresário.

De forma geral, a sua posição em relação aos empresários de jogadores é a seguinte: "Ganha o dinheiro que quiseres, mas sê frontal, honesto, correto e uma boa pessoa. Não precisas de dizer que não queres ganhar dinheiro." Considera "sempre mau quando és injusto e desonesto com as pessoas com quem trabalhas. Por isso, acho mau e, ao mesmo tempo, bom que se fale sobre isso".



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google