"Há tanta coisa que acontece pelas costas dos jogadores que o jogador nem sequer se apercebe", começou por dizer Tah. "Não se pergunta e, na verdade, também não se quer ter nada a ver com isso. No fim, enquanto jogador, ganhas menos dinheiro porque o empresário faz um acordo com o clube e mete ele próprio o dinheiro ao bolso", prosseguiu no podcast de Tim Gabel, criticando, ao mesmo tempo, também os jogadores imaturos que colocam toda a responsabilidade pela própria vida nas mãos desses empresários.









Perante a observação do anfitrião do podcast de que os empresários, em parte, criavam os jogadores "como bebés gigantes", Tah disse: "Estás a tirar-me as palavras da boca. Acho tão mau observar isso em alguns casos, porque esse bebé gigante que ali está tem depois quase 30 anos, ou já passou dos 30, e tu só pensas: 'Bro, já alguma vez olhaste para ti próprio?' Também se trata de dinheiro, mas não só, trata-se da tua vida inteira", repreendeu o internacional alemão.

Os empresários e o ambiente mais próximo seriam determinantes para o desenvolvimento da personalidade de um jogador, e não ajuda quando há "demasiados yes-men". "Quando cresces, chega a certa altura o momento em que deixas o papel de criança e assumes tu próprio a responsabilidade. Conheces uma mulher, um dia tens de sustentar a família. Como é que queres fazer isso se os teus pais te mantêm sempre pequeno e nem te dão a possibilidade de te desenvolveres?", questionou Tah na sua comparação.

Tah sobre empresários duvidosos: "Isto não se pode aceitar"

Embora Tah não quisesse pôr todo o setor dos empresários no mesmo saco ("Nem todos são assim"), "é preciso falar sobre isso, porque ainda há demasiados que são exatamente assim. Isto não se pode aceitar, não dá". O jogador de 30 anos quantificou em "70 por cento" o número de empresários no futebol profissional que considera mais duvidosos e que fizeram soar os alarmes: "Nem todos são completamente nojentos e enganam deliberadamente outra pessoa. Estou a falar muito conscientemente daqueles em relação aos quais tenho a sensação de que o ambiente à volta são só yes-men, que não querem que o jogador cresça e se liberte."

O internacional alemão é atualmente representado pelo empresário estrela Pini Zahavi e pelo seu colaborador alemão Maxi Bielefeld, e disse estar muito satisfeito. "No futebol há sempre muita emotividade envolvida e, quando se trata deste tipo de coisas, é preciso deixá-la de lado. Estamos a falar de negócios, por isso estamos aqui sentados como homens de negócios e não como futebolistas. Acaba com essa porcaria e vamos falar como homens de negócios. É isso que gosto no Pini", elogiou o seu empresário.

De forma geral, a sua posição em relação aos empresários de jogadores é a seguinte: "Ganha o dinheiro que quiseres, mas sê frontal, honesto, correto e uma boa pessoa. Não precisas de dizer que não queres ganhar dinheiro." Considera "sempre mau quando és injusto e desonesto com as pessoas com quem trabalhas. Por isso, acho mau e, ao mesmo tempo, bom que se fale sobre isso".







