Declarações desconcertantes de Jürgen Klopp ofuscam a sua grande visão como selecionador nacional

O monólogo de abertura de Jürgen Klopp na sua apresentação como novo selecionador da Alemanha na sexta-feira durou mais de dez minutos. Klopp aproveitou essa oportunidade, por um lado, para sublinhar a sua vontade de agir e garantir de forma convincente o que este cargo significa para ele. Apesar dos enormes sucessos com o FSV Mainz 05, o Borussia Dortmund e o Liverpool, Klopp chegou mesmo a falar do "ponto alto da minha vida".

Mas também aproveitou o monólogo para, com alguma autoexaltação - sim, isso é possível apesar do seu percurso incrível -, apresentar-se, de certa forma, como um presente para o futebol alemão (e para os jornalistas presentes). "Não faço isto por mim, mas por vocês", disse Klopp, repetiu essa mensagem várias vezes em diferentes variações e, ao mesmo tempo, sublinhou a sua visão errada dos media.

"Neste caminho, que idealmente todos nós seguiremos juntos, também vamos precisar de vocês", disse Klopp na direção dos jornalistas. "É por isso que estamos aqui hoje e temos a oportunidade de nos comprometer com um caminho comum." Mas a tarefa dos meios de comunicação independentes não é fazer parte de um "caminho comum" com o objeto da cobertura. E sim acompanhá-lo criticamente a partir de fora e apontar de forma independente os desenvolvimentos positivos, tal como os negativos. Os principais responsáveis pelo sucesso continuam a ser, antes de mais, o treinador e os jogadores.

A estranha crítica de Klopp à forma como Nagelsmann foi tratado

Quase num tom paternalista, Klopp considerou ter aceitado o cargo "embora tenha visto a forma como vocês tratam o Julian". Depois da eliminação embaraçosa no Mundial, o antigo selecionador Julian Nagelsmann foi de facto duramente criticado, possivelmente aqui e ali até de forma excessiva.

Mas a acusação de Klopp é bastante estranha, até porque no Mundial ele próprio fez parte desse "vocês". Como comentador de TV, Klopp também criticou e, ainda antes do primeiro jogo do Mundial, fez a sua declaração do "ainda", totalmente desnecessária. Sim, ele pediu desculpa por isso. Independentemente disso, acabou por desencadear um enorme debate e dificultou imenso o trabalho do seu antecessor. Como reagiria ele próprio se alguém torpedeasse dessa forma o "caminho comum" que agora invoca?

Em termos gerais, foi desnecessário o espaço que Klopp deu à sua crítica aos media na sua primeira conferência de imprensa e ao ponto de até ameaçar com uma demissão. Até porque o vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke, expressou-se de forma semelhante na sua curta intervenção inicial. Quase parecia que a cobertura mediática tinha sido identificada como uma das razões para o novo fracasso no Mundial. Um pouco mais de humildade em relação à situação atual do futebol alemão teria sido bastante apropriado.

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Jürgen Klopp pede tempo - e tem grandes visões

É evidente que melhorar esta situação é uma enorme prioridade para Klopp. Ele espera fervorosamente que a seleção nacional volte a ter mais atenção entre torneios do que teve recentemente. Nos seus longos monólogos, Klopp passou repetidamente do futebol para a sociedade em geral e, numa ocasião, chegou até ao chanceler Friedrich Merz. A grande visão de Klopp é unir esta nação, dividida em muitos sentidos, através do seu trabalho como selecionador: "O futebol de sucesso pode mudar um país."

Para esta missão, assinou inicialmente um contrato até ao Mundial de 2030. Ao avaliar o seu trabalho, Klopp pediu paciência e disse: "O engraçado nos dias de hoje é que já não se dá tempo a ninguém nem a nada, exceto a si próprio." Esta observação sobre o tempo é interessante em relação ao seu trabalho, agora terminado, na Red Bull. Segundo consta, foi precisamente Klopp uma força motriz na separação antecipada do treinador Ole Werner, apesar da qualificação alcançada para a Liga dos Campeões e de uma renovação bem-sucedida após as saídas de todos os jogadores mais importantes.

Como era de esperar, Klopp quase não deu detalhes sobre os seus planos concretos para a seleção do futuro. Por exemplo, deixou em aberto onde pretende utilizar Joshua Kimmich daqui para a frente. Klopp revelou apenas que quer pôr a equipa a jogar com uma linha de quatro, extremos e sem marcação individual. Disse já ter elaborado uma lista com 57 jogadores de campo interessantes.

Jürgen Klopp: um poder como nenhum outro selecionador alemão

Ao contrário da equipa, a sua equipa técnica está definida. Sven Bender, ao estilo de um novo Sandro Wagner, é um complemento sensato aos seus dois assistentes de longa data, Peter Krawietz e Pepijn Lijnders. Parece interessante o papel do seu companheiro de longa data Marc Kosicke, "o meu adjunto para estratégia, desenvolvimento e inovação". Kosicke não será contratado pela DFB, mas deverá ter acesso a tudo.

Também este caso mostra: Klopp tem na DFB um poder como nenhum selecionador antes dele. Chega como o candidato assumidamente desejado pelos órgãos dirigentes e pelos adeptos, com enormes méritos em todas as suas anteriores passagens como treinador e com bastante autoconfiança. A própria federação, por sua vez, está fragilizada pela nova vergonha no Mundial como raramente antes.

Isso é, por um lado, uma oportunidade, porque grande poder leva automaticamente a grande margem de manobra e Klopp representa o sucesso como quase nenhum outro treinador. Por outro, é também um perigo, porque é possível que não haja contraditório e que a DFB acabe por se transformar num one-man show. A conferência de imprensa já deu uma antevisão disso. Exatamente uma pergunta não foi dirigida diretamente a Klopp, mas sim aos dirigentes da DFB também presentes, Bernd Neuendorf e Watzke. O tema era o papel de Kosicke. Mas Klopp interrompeu prontamente e quis primeiro expor a sua visão das coisas, antes de Neuendorf conseguir finalmente falar.