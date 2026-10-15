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Declaração surpreendente de Vitinha sobre a possibilidade do retorno de Cristiano à seleção de Portugal

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O Don enfrenta medidas disciplinares

Vitinha, jogador do Paris Saint-Germain, fez novas declarações sobre a crise entre Cristiano Ronaldo, astro do Al Nassr, e o técnico de Portugal, Jorge Jesus.

A última data Fifa foi marcada por uma grande crise entre Cristiano Ronaldo e Jesus, que levou o craque a deixar o campo de treinamento de Portugal na Dinamarca.

 A crise acabou ofuscando as quatro vitórias conquistadas pela equipe, e a polêmica aumentou após o comunicado posterior em que Ronaldo criticou o técnico Jorge Jesus.

Vitinha afirmou, em declarações ao canal TNT Sports BR: "Sim, sim, foi uma data Fifa um tanto agitada, cheia de emoções".

Mas o internacional português manifestou esperança em um futuro no qual o capitão, Cristiano Ronaldo, que atualmente enfrenta um processo disciplinar, possa voltar a jogar ao lado de seus companheiros na seleção nacional.

Vitinha concluiu: "Quanto a mim, espero que as coisas corram da melhor forma possível, que ele volte e que tudo fique bem. Na verdade, acho que todos nós queremos isso. Espero que aconteça, que ele volte e que todos os problemas sejam resolvidos".

O desejo coletivo dos jogadores pelo retorno de Ronaldo, revelado por Vitinha, surgiu em meio à polêmica sobre o sentimento de Cristiano em relação aos seus companheiros, depois que o craque interagiu com uma publicação do jogador brasileiro Felipe Melo, na qual ele criticou os jogadores de Portugal, afirmando que eles não tratam Ronaldo como os jogadores da Argentina tratam Lionel Messi.

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