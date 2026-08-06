Declaração oficial complica a missão do Barcelona na contratação do futuro

O Racing Santander manteve firmes suas exigências financeiras para vender seu talentoso jogador ao Barcelona durante a atual janela de transferências de verão, o que dificulta a missão do Barça.

O Barcelona monitora o jovem zagueiro espanhol Jorge Salinas, jogador do Racing Santander, em meio a um interesse crescente de vários clubes europeus de destaque, enquanto o clube catalão mantém sua vantagem na corrida pela contratação do atleta de 19 anos, que prefere se transferir para o estádio Camp Nou apesar das diversas propostas colocadas diante dele.

Salinas é considerado um dos talentos em ascensão mais promissores do futebol espanhol, depois de chamar a atenção com suas atuações pelo Racing Santander e contribuir para a subida da equipe à La Liga, o que levou clubes como Newcastle United, Paris Saint-Germain, Atlético de Madri, Bayer Leverkusen, Porto, Bologna e Eintracht Frankfurt a acompanhar de perto sua situação.

Chema Aragón, diretor esportivo do Racing Santander, confirmou a posição firme do clube em relação a Jorge Salinas (19 anos), lateral-esquerdo e zagueiro central, que é alvo do Barcelona.

Ele reiterou, em declarações publicadas pelo jornal "Mundo Deportivo", que não pretende vendê-lo a menos que algum clube pague o valor integral da multa rescisória, de 16 milhões de euros, enquanto o Barcelona oferece apenas cerca de 6 milhões de euros.

Ele afirmou que o Racing busca proteger seus ativos esportivos e manter seus melhores jogadores.

E disse: "Esperamos que fiquem", referindo-se também a Puerta, mas ressaltou que, se grandes clubes apresentarem propostas no valor da multa rescisória, a situação pode mudar.

E reconheceu: "Não há nada que possamos fazer se aparecer um grande astro".

Ele também esclareceu que, se Salinas permanecer no elenco da equipe após o fechamento da janela de transferências, o clube considerará melhorar as condições de seu contrato de forma a refletir sua importância para o time.

Chema Aragón elogiou seu comportamento, afirmando que ele "se comporta de maneira exemplar" e que não busca de forma alguma uma transferência.

Ele elogiou seu profissionalismo durante o período de preparação para a temporada, destacando que retornou em boas condições físicas. E acrescentou: "Se ficar, sua evolução terá de se refletir em seu contrato".

O interesse do Barcelona não se limita apenas ao talento de Salinas, mas se estende às suas características técnicas, que o tornam um projeto ideal para o futuro. O zagueiro espanhol é canhoto por natureza, uma qualidade rara no mercado de transferências, além de possuir a capacidade de atuar como zagueiro central pelo lado esquerdo ou lateral-esquerdo com a mesma eficiência.

Relatos indicam que os observadores do Barcelona estão impressionados com sua capacidade de construir o jogo desde a defesa, sua confiança na posse de bola e sua tranquilidade sob pressão, além de sua presença física e capacidade competitiva, qualidades que estão alinhadas aos critérios adotados pelo clube na contratação de jovens zagueiros.